El FC Barcelona retira «temporalmente» la capitanía a Marc-André ter Stegen tras abrirle un expediente

El FC Barcelona confirmó este jueves 7 de agosto que abrió un expediente disciplinario al portero alemán Marc-André ter Stegen. Sin embargo, ese no es el único rollo que enfrenta el golero, ya que además le retiraó «temporalmente» la capitanía, después de la polémica que está surgiendo por la situación médica del guardameta.

Ter Stegen pasó de nuevo por el quirófano a finales de julio para operarse de la espalda. A partir de ahí ha salido un conflicto con el club por el periodo de baja que debe afrontar y que parece ser clave para facilitar la inscripción de Joan García, portero fichado para esta temporada y que se perfilaría el titular.

Ter Stegen no cede a baja de sueldo

El Barça cree que la baja sería de cuatro meses, lo que le permitiría usar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de su nuevo guardameta, y el internacional considera que serán tres, lo que no le serviría al club en ese caso. Por ello, según las informaciones, se negó a firmar el informe médico, lo que ha provocado la apertura de un expediente disciplinario.

«El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André Ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol», informó este jueves el campeón de LaLiga, que apuntó que «durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo».

Conflicto a la interna

La directiva del club fijó una postura firme frente al conflicto que mantiene con el guardameta. Según distintas fuentes, consideran que su comportamiento está afectando directamente la planificación deportiva, al obstaculizar la inscripción de nuevos refuerzos. Además, aseguran que sus acciones calan en deliberadas.

Ante este escenario, el club ha optado por actuar con rapidez. Este domingo, en la antesala del duelo contra el Como y como es tradición en el Trofeo Joan Gamper, el capitán debe dirigirse a la afición. Sin embargo, debido a la tensión con Ter Stegen, se ha decidido que no sea él quien hable ante el público. En su lugar, será Ronald Araujo quien tome la palabra.

No se descarta que en las próximas semanas se convoque una nueva votación para definir al capitán del equipo. Con el conflicto aún latente, parece poco probable que Ter Stegen quede ratificado. No lo consideran un interlocutor adecuado para representar al vestuario en su relación con la dirigencia.