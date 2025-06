El FC Barcelona regresará al Spotify Camp Nou el 10 de agosto con el trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona anunciado este miércoles 25 de junio que el primer equipo masculino regresará al Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto para disputar el Trofeo Joan Gamper, poniendo fin a una espera de dos años con motivo de las obras del nuevo templo blaugrana, que seguirá en proceso de transformación durante los próximos meses.

«El FC Barcelona anuncia oficialmente el regreso a su estadio, el Spotify Camp Nou, el próximo 10 de agosto de 2025, una fecha que marcará la reapertura parcial del nuevo hogar blaugrana dentro del proyecto de transformación del Espai Barça. El regreso tendrá lugar con motivo del Trofeo Joan Gamper, un evento muy especial para la afición ‘culer’, sobre el que pronto se comunicarán más detalles», anunció el club catalán en un comunicado.

FC Barcelona con moderno estadio

Después de dos temporadas en el Estadio Olímpic Lluís Companys, en la montaña de Montjuïc, el FC Barcelona regresará a su estadio. Más adelante se conocerán más detalles. Sin embargo, la reforma aún no está completa, por lo que seguirán las obras y el regreso parcial al nuevo Spotify Camp Nou en competición oficial no se espera hasta bien entrado septiembre, según adelantó Joan Laporta ante el Senado blaugrana.

Entre las partes aún pendientes por finalizar se encuentran la construcción de la nueva tercera grada, el doble anillo VIP, la instalación de la cubierta. También la adecuación final de algunos espacios interiores y la urbanización exterior del entorno del estadio.

Con motivo de este regreso puntual, el club blaugrana puso en marcha una campaña bajo el lema ‘Tornem a casa, vibrem’ (‘Volvemos a casa, vibremos’), en la que se realizarán distintas acciones y activaciones en la ciudad y en los entornos digitales, concebidas para reforzar el vínculo entre el club, la afición y la ciudad.

Algunas de estas piezas ya han sido lanzadas, pero próximamente se irán presentando nuevas iniciativas, cuyos detalles se darán a conocer a través de los canales oficiales del FC Barcelona, que regresará el próximo 10 de agosto al Spotify Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper.