‘El Eterno Perdedor’ pide resolución a conflicto laboral en video viral

Leopoldo Baquerizo, conocido como ‘el eterno perdedor’ y exconductor del programa Haga Negocio Conmigo de TC Televisión hizo un llamado público al presidente Daniel Noboa mediante un video difundido en redes sociales el 7 de julio de 2025. En el mensaje, Baquerizo solicita una audiencia para exponer su situación tras ser despedido el 5 de octubre de 2023, un caso que, según él, permanece sin resolver. El comunicador destacó problemas de salud y pidió justicia, generando eco entre sus seguidores y en plataformas digitales.

En el video, Baquerizo, de 70 años, expresó: “Me dirijo a ustedes y al señor presidente de la República. El tema de mi despido está a la deriva. Tengo temas de salud, conocidos por los médicos, y necesito que se resuelva”. Según el presentador, su salida fue abrupta, sin posibilidad de despedirse de su audiencia ni recoger sus pertenencias. Además, según indica se le prohibió el ingreso al lugar de trabajo. Baquerizo también mencionó haber enviado una carta al presidente el 12 de junio de 2025, derivada al Defensor del Pueblo, pero sin avances concretos.

Demanda laboral en curso

Acompañado por su abogado, Elio Quintero, Baquerizo presentó una demanda por despido intempestivo, reclamando el pago de haberes pendientes, como décimos tercero y cuarto, vacaciones y utilidades correspondientes a sus 47 años y medio de trayectoria. Quintero señaló que el presentador no fue afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que le impide acceder a una jubilación adecuada. “No me hace gracia demandar, me obligaron a hacerlo”, afirmó Baquerizo en una entrevista previa, reflejando su malestar por la situación.

El caso, registrado bajo el número 09359-2024-00068, tuvo una audiencia programada en junio de 2024, según un mensaje publicado en redes por Efrén Baquerizo, hijo del comunicador. Hasta la fecha, no se han reportado resoluciones definitivas. La difusión del video ha motivado a sus seguidores a compartir su historia, buscando visibilizar el caso y presionar por una solución.

Legado de un referente televisivo

Polo Baquerizo dejó una huella en la televisión ecuatoriana con Haga Negocio Conmigo, programa que condujo durante 40 años, desde 1976 hasta 2016 en Tc Televisión. Su carisma y apodo ‘el eterno perdedor’ lo hicieron un ícono, especialmente entre abuelitas y madres, a quienes dedicaba segmentos especiales. Tras la cancelación del programa, participó en De Casa en Casa (2016-2020) de la misma casa televisiva y luego asumió roles internos, como promociones, hasta su despido en 2023.

Apoyo de seguidores a ‘El Eterno Perdedor’

La publicación del video generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios expresaron solidaridad y pidieron que el caso se viralice. Baquerizo, quien se identifica como adulto mayor con una discapacidad del 59%, subrayó la injusticia de su situación: “No hay derecho a quedarme así, miserablemente olvidado”. Las autoridades no han emitido pronunciamientos públicos sobre el caso.