Deportes
Tenis

El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner

Alcaraz tiene tres opciones de acabar el último 'grande' del año en lo más alto del ranking, ganando el título y esperando otra caída de Sinner.
El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner
Alcaraz se solidarizó con Sinner tras abandonar la final por una lesión.
El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner
Alcaraz se solidarizó con Sinner tras abandonar la final por una lesión.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí.

[email protected]

El tenista español Carlos Alcaraz se alzó con el título en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de que el italiano Jannik Sinner se retirara por problemas físicos durante el primer set (5-0) de la final de este lunes. Esto le significó a Alcaraz el trofeo número 22 de su carrera en el circuito y allana su camino para acabar el US Open como número uno del mundo.

De esta manera, el español alza su tercer título de Masters 1.000 del año, tras los de Montecarlo y Roma, y el quinto entorchado de 2025, un curso en el que también se ha proclamado campeón de Roland Garros y de Queen’s.

La sexta final entre Alcaraz y Sinner, que se veían las caras por cuarta vez en apenas tres meses, no ofreció la épica jornada a la que acostumbran, y se dejó sentir desde el primer minuto. A las primeras de cambio, el tenista español rompió el servicio de su rival con un juego en blanco, y confirmó la rotura en su primer saque.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Cincinnati Open (@cincytennis)

Alcaraz y Sinner, lamento para todos

Las alarmas saltaron en Ohio cuando en el tercer juego ‘Carlitos’ selló un nuevo ‘break’, antes de plantarse con un sorprendente 5-0 en apenas 23 minutos. Visiblemente afectado, el número uno del mundo habló con los médicos y posteriormente comunicó que no seguiría jugando. «Siento decepcionaros. Desde ayer no me sentía bien, pensé que mejoraría durante la noche, pero empecé a sentirme peor. Traté de salir a pista y jugar el partido, pero no pude manejarlo», señaló Sinner tras el encuentro.

Alcaraz lamentó lo ocurrido con Sinner. «Lo siento, entiendo cómo te sientes ahora mismo. Como he dicho muchas veces, eres un campeón. Estoy seguro de que volverás mejor, incluso más fuerte, siempre lo haces, y eso es lo que hace un verdadero campeón», apuntó.

El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner
Los aficionados se quedaron con las ganas de ver un encuentro intenso y llamativo.

Con este triunfo, que corta la racha de 26 victorias de Sinner en pistas rápidas, Alcaraz, número dos del mundo, llega a los 22 títulos en el ATP Tour y a ocho ATP Masters 1.000. Además, el título enciende la lucha por el número uno en el US Open; cuando se inicie el cuadro principal del último ‘Grand Slam’ de la temporada, Alcaraz será el número uno del ranking en vivo y tendrá muchas opciones de desplazar al italiano de la cima en Flushing Meadows.

Alcaraz tiene tres opciones de acabar el último ‘grande’ del año en lo más alto del ranking: ganando el título; llegando a la final y que Sinner no alce el trofeo. O también llegando a semifinales y que el italiano no alcance la final.

