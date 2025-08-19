COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

La redistribución de tropas busca frenar el aumento récord de homicidios y la acción de grupos armados.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado
El traslado de tropas incluyó el envío aéreo de 250 soldados desde Latacunga a Guayaquil, Manta y Santa Rosa. Foto: API.
El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado
El traslado de tropas incluyó el envío aéreo de 250 soldados desde Latacunga a Guayaquil, Manta y Santa Rosa. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Ejército de Ecuador reforzó la seguridad interna con la redistribución de 1.750 soldados recién graduados y unidades de élite. La medida busca fortalecer las operaciones militares en zonas con alta incidencia de grupos armados organizados. Esta acción responde al incremento de la violencia y al aumento de actividades ilegales en diversas regiones del país.

El despliegue de los soldados se realiza en nueve provincias estratégicas: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, ubicadas en la Costa; Carchi y Loja, en la Sierra; y Sucumbíos y Orellana, en el Oriente. Este movimiento busca contener el avance del crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana.

Ejército de Ecuador: refuerzo para la seguridad nacional

El traslado de tropas incluyó el envío aéreo de 250 soldados desde Latacunga a Guayaquil, Manta y Santa Rosa. Además, 1.500 soldados se movilizaron por vía terrestre hacia áreas remotas con alta presencia de grupos armados.

Este refuerzo militar tiene un objetivo claro: intensificar las operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos.

El Ministerio de Defensa ha enfatizado la importancia de estas acciones. “Este movimiento estratégico fortalece las operaciones conjuntas del Bloque de Seguridad frente a las principales amenazas: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y municiones, y los grupos armados delincuenciales que intentan sembrar terror en nuestro territorio”, señaló el organismo gubernamental a través de un comunicado.

Es así que el Ejército de Ecuador se enfrentará directamente a los grupos armados para reducir los índices de inseguridad en el país.

Contexto de la violencia y cifra récord de homicidios

Por otro lado, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señaló que en los primeros seis meses del 2025 se registraron 4.619 homicidios. Esta cifra representa un aumento del 47% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este récord histórico de violencia refleja la gravedad del conflicto que enfrenta el territorio ecuatoriano.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

Sector textil ecuatoriano crece un 9,7% en 2025 pese a desafíos de competencia

Denuncian intento de asesinato en contra de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

Sector textil ecuatoriano crece un 9,7% en 2025 pese a desafíos de competencia

Denuncian intento de asesinato en contra de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador enfrenta un alarmante aumento de muertes de peatones en las vías

Servidores públicos de alto nivel en Ecuador deben actualizar su declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025

Sector textil ecuatoriano crece un 9,7% en 2025 pese a desafíos de competencia

Denuncian intento de asesinato en contra de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie

Ataque armado en Babahoyo deja un fallecido y una menor herida, cerca de una unidad educativa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO