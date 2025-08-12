COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto por el Primer Grito de la Independencia

El ECU-911 reportó 28.725 emergencias atendidas del 8 al 11 de agosto por el feriado del 10 de agosto, con mayor incidencia en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto por el Primer Grito de la Independencia. (ECU-911).
El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto por el Primer Grito de la Independencia. (ECU-911).

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto, del 8 al 11 de agosto, de acuerdo a un comunicado de esta institución. Quito lideró con 5.612 incidentes, seguido por Guayaquil con 5.506 y Cuenca con 1.306. Las emergencias se gestionaron a través de la línea 9-1-1, la app móvil y cámaras de videovigilancia.

Las categorías de emergencias incluyeron 20.067 casos de seguridad ciudadana, 3.038 de gestión sanitaria, 2.970 de tránsito, 1.486 servicios municipales, 679 siniestros, 360 servicios militares y 125 gestiones de riesgos. Santo Domingo reportó 953 incidentes, Ambato 825 e Ibarra 656, mientras otros cantones sumaron 13.867 llamadas.

Estrategia de respuesta

El ECU-911 utilizó 3.100 servidores en 18 centros zonales para coordinar recursos. Cámaras estratégicas, 99 dispositivos en el litoral, 163 en terminales y 178 puntos del SAT monitorearon incidentes. Lugares de alta concentración, como balnearios y parques, recibieron especial atención.

Feriado del 10 de agosto en Ecuador generó movimiento económico de 70 millones de dólares, según la Fenacaptur

El enfoque incluyó rutas de acceso y terminales aéreos. La logística permitió respuestas rápidas a emergencias. El Ministerio del Interior destaca la eficiencia del sistema. El ECU-911 reitera su compromiso con la seguridad integral. Articula recursos públicos y privados para atender emergencias. La ciudadanía confía en su operatividad durante feriados.

El ECU-911 recibe llamados de emergencias de índole criminal

El personal del ECU-911 durante el feriado también recibe llamado por emergencias de índole criminal. Durante el fin feriado, en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos hubo hechos criminales en los que el ECU-911 derivó la asistencia de elementos policiales.

Desde los centros de operaciones, esta institución articula la atención de las diferentes entidades a las que deriva para la atención de emergencias. En el caso de los sucesos relacionados con violencia, la institución que asume es la Policía Nacional con su contingente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO