«El consumo anual de arroz por persona en Ecuador es de aproximadamente 50 kg, una de las cifras más altas de América Latina

En Ecuador, el arroz es el alimento básico de la Costa por su profundo arraigo cultural y su importancia económica. Según datos del INEC y el Ministerio de Agricultura, las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí son las principales productoras y consumidoras de este alimento, lo que se debe a una combinación de factores culturales, económicos y productivos.

El arroz, un pilar en la mesa costeña

La región costera de Ecuador se distingue por su alto consumo de arroz, un alimento fundamental en la dieta diaria que acompaña platos tradicionales como el seco de gallina y el caldo. De acuerdo con el INEC, el consumo anual de arroz por persona en el país es de 50 kg, una de las cifras más altas de América Latina, siendo aún mayor en la Costa debido a los hábitos alimenticios locales.

La versatilidad y accesibilidad del arroz lo convierten en una opción preferida. Es más económico y rendidor que otros carbohidratos, como la papa, más consumida en la Sierra, lo que lo hace la principal elección de las familias costeñas. Además, la producción local garantiza un suministro constante, consolidando su presencia en los hogares.

Principales zonas productoras

La Costa ecuatoriana no solo consume grandes cantidades de arroz, sino que también es la principal región productora del país. El Ministerio de Agricultura (MAG) indica que más del 70% de la producción nacional de arroz proviene de esta zona, con Guayas, Los Ríos y Manabí a la cabeza de esta actividad.

En Guayas, la localidad de Daule es conocida como la «capital arrocera» de Ecuador. En Los Ríos, ciudades como Quevedo y Ventanas sobresalen por su tecnificación y altos rendimientos. El Carrizal en Manabí es crucial para el abastecimiento regional. Aunque la Sierra (Cañar) y la Amazonía también producen arroz, su contribución es mucho menor.

Datos que respaldan la importancia del arroz

Según el INEC, el arroz es el segundo alimento más consumido en Ecuador, solo detrás del pan. Estudios de la FAO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo confirman como un pilar en la seguridad alimentaria del país, en especial en la Costa. La producción de arroz no solo satisface la demanda interna, sino que también genera excedentes para la exportación, fortaleciendo la economía local.

Guayas lidera en superficie cultivada, seguida de cerca por Los Ríos. La tecnificación en estas provincias ha permitido mejorar los rendimientos, con Quevedo destacando por sus sistemas de riego avanzados. En Manabí, el Carrizal se beneficia de un clima favorable para las cosechas.

Factores que explican el liderazgo costero

La alta producción de arroz en la Costa se debe a la combinación de varios factores. La región cuenta con suelos fértiles y un clima cálido ideal para el cultivo. La infraestructura agrícola, con sistemas de riego y maquinaria, permite una producción eficiente. La cercanía de los centros de producción a los mercados locales reduce los costos de transporte, haciendo que el arroz sea un producto accesible y económico para los consumidores.

Además, su elevado consumo está intrínsecamente ligado a la tradición culinaria local. Platos emblemáticos de la Costa, como el caldo o el seco de pollo, se sirven tradicionalmente con arroz, lo que refuerza su presencia diaria en la mesa. Esta combinación de factores culturales, económicos y productivos consolida a la Costa ecuatoriana como el epicentro del arroz en Ecuador.

Perspectiva nacional y regional

Aunque el arroz es un alimento importante en todo el país, su consumo es notablemente superior en la Costa que en la Sierra o la Amazonía. En la Sierra, alimentos como la papa y el maíz son más comunes, mientras que en la Amazonía predominan la yuca y el plátano. Sin embargo, el arroz sigue siendo un alimento transversal en todas las regiones, con la Costa como su principal consumidor y productor.