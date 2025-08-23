El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, debido a un proceso de actualización del Registro Electoral, varios servicios estarán suspendidos temporalmente entre el viernes 22 de agosto a las 23h59 y el lunes 25 de agosto de 2025 a las 08h30.

Durante este periodo, no estarán disponibles trámites en modalidad web ni presencial. El organismo electoral señaló que la medida responde a una programación técnica necesaria para optimizar la plataforma y garantizar la continuidad de sus procesos administrativos.

En modalidad en línea, los usuarios no podrán realizar cambios de domicilio electoral, habilitación del Registro Electoral Pasivo ni la obtención de certificados de votación. Estos servicios quedarán inactivos hasta que finalice la ventana de actualización.

De igual manera, en modalidad presencial, las delegaciones provinciales del CNE suspenderán temporalmente los trámites relacionados con el cambio de domicilio electoral y la habilitación del Registro Electoral Pasivo. Además, el Sistema de Recaudaciones permanecerá fuera de servicio durante el tiempo previsto.

El CNE y la suspensión programada

La institución precisó que la suspensión es de carácter temporal y programado. Una vez culminada la actualización, los servicios se reanudarán en los horarios habituales en todo el país.

El CNE reiteró que este procedimiento busca fortalecer el funcionamiento de sus sistemas, de cara a los próximos procesos electorales. Asimismo, recordó que los ciudadanos que necesiten realizar trámites deberán esperar hasta el restablecimiento de los servicios el lunes 25 de agosto.

La medida afecta tanto a los usuarios que suelen utilizar la plataforma digital como a quienes acuden de manera presencial a las oficinas. En ese sentido, el organismo recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus gestiones.

Actualización del Registro Electoral

El Registro Electoral constituye la base de datos donde se encuentran inscritos los votantes habilitados para sufragar en cada proceso democrático. Su actualización periódica forma parte de las tareas técnicas del CNE para asegurar que la información esté en regla antes de las convocatorias electorales.

El Consejo Nacional Electoral enfatizó en que estas acciones permiten garantizar procedimientos más organizados y confiables. Tras la reactivación de los sistemas, la atención a la ciudadanía continuará en los canales oficiales ya conocidos.