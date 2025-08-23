COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

El Consejo Nacional Electoral anunció que ciertos trámites quedarán suspendidos temporalmente entre el 22 y 25 de agosto debido a la actualización del Registro Electoral.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón. (CNE)
El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón. (CNE)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, debido a un proceso de actualización del Registro Electoral, varios servicios estarán suspendidos temporalmente entre el viernes 22 de agosto a las 23h59 y el lunes 25 de agosto de 2025 a las 08h30.

Durante este periodo, no estarán disponibles trámites en modalidad web ni presencial. El organismo electoral señaló que la medida responde a una programación técnica necesaria para optimizar la plataforma y garantizar la continuidad de sus procesos administrativos.

En modalidad en línea, los usuarios no podrán realizar cambios de domicilio electoral, habilitación del Registro Electoral Pasivo ni la obtención de certificados de votación. Estos servicios quedarán inactivos hasta que finalice la ventana de actualización.

De igual manera, en modalidad presencial, las delegaciones provinciales del CNE suspenderán temporalmente los trámites relacionados con el cambio de domicilio electoral y la habilitación del Registro Electoral Pasivo. Además, el Sistema de Recaudaciones permanecerá fuera de servicio durante el tiempo previsto.

El CNE y la suspensión programada

La institución precisó que la suspensión es de carácter temporal y programado. Una vez culminada la actualización, los servicios se reanudarán en los horarios habituales en todo el país.

El CNE reiteró que este procedimiento busca fortalecer el funcionamiento de sus sistemas, de cara a los próximos procesos electorales. Asimismo, recordó que los ciudadanos que necesiten realizar trámites deberán esperar hasta el restablecimiento de los servicios el lunes 25 de agosto.

La medida afecta tanto a los usuarios que suelen utilizar la plataforma digital como a quienes acuden de manera presencial a las oficinas. En ese sentido, el organismo recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus gestiones.

Actualización del Registro Electoral

El Registro Electoral constituye la base de datos donde se encuentran inscritos los votantes habilitados para sufragar en cada proceso democrático. Su actualización periódica forma parte de las tareas técnicas del CNE para asegurar que la información esté en regla antes de las convocatorias electorales.

El Consejo Nacional Electoral enfatizó en que estas acciones permiten garantizar procedimientos más organizados y confiables. Tras la reactivación de los sistemas, la atención a la ciudadanía continuará en los canales oficiales ya conocidos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE suspenderá temporalmente servicios en línea y presenciales por actualización del padrón

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

¡Horror en Mejía! Encuentran cuerpo incinerado en carro quemado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO