Ecuatorianos sin seguro médico: ¿Cuánto cuesta enfermarse en EE.UU. y cómo protegerse?

Para Paúl Quishpe, un migrante ecuatoriano que llegó a Nueva York en 2022, la urgencia de conseguir un seguro de salud no nació de una campaña informativa ni de un consejo, sino de una caída en la construcción que lo dejó inmovilizado por días. “Me dolía la espalda, no podía moverme, pero no fui al hospital por miedo a que me cobren miles de dólares”, cuenta. Su experiencia lo llevó a buscar apoyo en una organización local donde le explicaron cómo acceder a un plan médico subsidiado. “Desde entonces pago USD 85 al mes, pero duermo tranquilo. Ya no vivo con el temor de enfermarme y no saber qué hacer”.

En Estados Unidos, una consulta médica de emergencia sin seguro puede costar más que un mes de salario mínimo. Para los migrantes, especialmente los ecuatorianos, no contar con un seguro de salud puede marcar la diferencia entre la estabilidad o una deuda impagable.

“Tener un seguro médico no es un lujo, es una necesidad urgente para quienes migran sin papeles o en condiciones precarias”, advierte la doctora Diana Montoya, especialista en salud comunitaria en Nueva York. Ella ha atendido numerosos casos de personas que postergaron atención médica por temor al costo. Organizaciones como Latino Health Access y La Clínica del Pueblo coinciden: los migrantes suelen llegar con problemas de salud no atendidos y enfrentan barreras económicas, idiomáticas y legales que agravan la situación.

Costos médicos sin seguro: un riesgo silencioso

Las cifras son claras y preocupantes:

Una consulta médica en sala de emergencias puede costar entre USD 1.200 y USD 2.300 sin seguro.

Un día en un hospital puede superar los USD 5.000 en algunos estados.

El 28% de los migrantes latinos en EE.UU. no cuenta con seguro médico, según datos del Kaiser Family Foundation (2024).

De ellos, al menos el 40% evita ir al médico incluso ante síntomas graves.

Alternativas para migrantes en EE.UU.

Pese a las barreras, existen opciones viables para la comunidad migrante:

Seguros privados de bajo costo , como los de Fidelity Life o Trawick International , que ofrecen coberturas básicas por menos de USD 100 al mes.

Planes de salud comunitarios , gestionados por ONGs y clínicas locales, con tarifas escalonadas según ingresos.

Asesoría gratuita en consulados ecuatorianos, que brindan información sobre cómo aplicar a coberturas como Medicaid en ciertos casos.

Un migrante ecuatoriano en Estados Unidos puede acceder a un seguro médico dependiendo de su estatus migratorio, ingresos y estado de residencia. En términos generales, quienes tienen residencia legal o asilo pueden aplicar a planes del Mercado de Seguros Médicos (Marketplace), donde se ofrecen subsidios según el nivel de ingresos. En algunos estados también se permite el acceso a seguros públicos como Medicaid para menores de edad, embarazadas o personas con condiciones especiales, aunque estén en situación irregular. Además, hay seguros privados diseñados para migrantes sin papeles, ofrecidos por empresas como Trawick o PREXCO América, y clínicas comunitarias que ayudan a inscribirse en planes de bajo costo. Para iniciar el proceso, se recomienda acudir a centros de salud, consulados ecuatorianos o asesorarse con organizaciones comunitarias que brindan orientación gratuita y en español.

El alto costo de no tener seguro médico

Carlos M., migrante ecuatoriano en Carolina del Norte, cuenta que una infección dental lo llevó a urgencias. Terminó con una factura de USD 3.700 que aún paga en cuotas. “Si hubiera tenido seguro, no me habrían cobrado eso”, dice. Casos como el suyo son comunes y reflejan la fragilidad del sistema para quienes están en situación irregular.

Contar con un seguro de salud en EE.UU. no solo reduce el impacto económico de una emergencia, sino que permite a los migrantes construir una vida más estable. En un país donde enfermarse cuesta caro, estar cubierto puede ser la decisión más inteligente que un migrante tome desde su llegada.