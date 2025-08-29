Ecuador y Japón avanzan en una alianza que busca el fortalecimiento comercial tras la firma de un acuerdo

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó sobre la firma de un Memorando de Entendimiento entre Ecuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO). El acuerdo se formalizó durante una reunión en Tokio entre el Presidente Daniel Noboa y el Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba. La iniciativa forma parte de una misión empresarial liderada por Ecuador. El propósito es fortalecer el comercio bilateral y fomentar la inversión extranjera.

El encuentro reunió a empresarios ecuatorianos y representantes de gremios como FEDEXPOR y AEBE. Autoridades del Ministerio también participaron en el acto. El Ministro Luis Jaramillo indicó que Japón reconoce la competitividad de los productos ecuatorianos. El memorando prioriza colaboración en tecnología y sostenibilidad.

Carolina Maldonado, Directora de PRO ECUADOR, firmó el documento en representación de Ecuador. Ella destacó que el acuerdo facilitará el acceso de exportadores al mercado japonés. La presentación ante Noboa e Ishiba refleja un interés compartido. El enfoque incluye innovación y prácticas sostenibles.

Ecuador y Japón colaboración económica

El memorando promueve la participación de productos ecuatorianos en ferias japonesas, también busca atraer capital japonés en energías renovables y agroindustria. Se establecerá cooperación en estándares de calidad y descarbonización para que los exportadores obtengan acceso a redes empresariales en Japón.

El acuerdo incluye apoyo en análisis de mercados. Esto ayudará a las empresas ecuatorianas a expandirse. Se prevé inversión en infraestructura. El plan busca diversificar la oferta exportable del país.

Situación comercial

En los últimos cinco años, las exportaciones no petroleras a Japón promediaron $245 millones. En 2024, estas ventas aumentaron un 46% respecto al año previo. Hasta junio de 2025, el crecimiento llegó al 29% comparado con el mismo periodo de 2024.

El incremento se debe al mayor envío de camarón y cacao. Productos agrícolas en conserva también contribuyeron al comercio. Estos bienes refuerzan la relación bilateral. La tendencia indica una mayor integración en el mercado japonés.

Sostenibilidad

El Ministerio de Producción ve a Japón como un aliado clave. La alianza apoyará la modernización de sectores productivos. El memorando sienta bases para una cooperación sostenida. Ambas partes buscan beneficios recíprocos.

El acuerdo fomenta la colaboración en tecnología. Se espera elevar la competitividad ecuatoriana. Japón aportará experiencia en sostenibilidad. El comercio podría incluir nuevos productos.

Las exportaciones no petroleras muestran un progreso constante. Camarón y cacao lideran las ventas. El memorando abrirá nuevas oportunidades. El Ministerio monitoreará los avances.