Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Negocios

Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión

Ecuador y Corea del Sur suscribirán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica el 2 de septiembre, fortaleciendo comercio e inversión. La iniciativa busca beneficiar sectores productivos.
Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión. (Ministerio de Producción)
Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión. (Ministerio de Producción)

El Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, liderará la firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) el 2 de septiembre. Este convenio bilateral entre Ecuador y Corea del Sur busca fomentar el comercio y la inversión. La prefirma del acuerdo ocurrió el 10 de octubre de 2023. El SECA abarca disciplinas como bienes, servicios y cooperación industrial.

El acuerdo fortalecerá los lazos comerciales entre ambas naciones. Ecuador exportará productos agrícolas y pesqueros, como camarón, cacao y banano a Corea del Sur. El país asiático, en cambio, aportará innovación tecnológica para modernizar sectores productivos. Este intercambio responde a la complementariedad económica de ambos países.

El SECA permitirá que el 98% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese al mercado coreano. Productos como pitahaya, mango y piña llegarán a 51 millones de consumidores. Además, el acuerdo crea un marco jurídico para nuevos negocios.

Ecuador y Corea del Sur impulsan cooperación

El ministro Jaramillo se reunió con el presidente de KOTRA en Seúl. Este encuentro buscó promover el comercio y la inversión bilaterales. La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl organizó el diálogo. La colaboración con KOTRA potenciará las exportaciones ecuatorianas.

El SECA también fomenta la cooperación en cultura, mipymes e industria. Ecuador aprovechará la experiencia industrial de Corea del Sur para mejorar su competitividad. El acuerdo busca un crecimiento sostenible y diversificado. Las autoridades ecuatorianas destacaron su importancia para el desarrollo productivo.

Innovación en el país asiático

Jaramillo visitó Hyundai Heavy Industries, líder mundial en construcción naval. La empresa mostró su Centro de Innovación e Investigación. El ministro exploró posibilidades de cooperación tecnológica. La visita destacó el potencial de proyectos conjuntos.

El SECA establece un marco estable para nuevas inversiones. Ecuador busca modernizar sus sectores productivos con tecnología coreana. El acuerdo no solo beneficia el comercio, sino también la innovación. Ambos países trabajarán en proyectos de gran escala.

Ecuador y Corea del Sur fortalecen lazos

La firma del SECA consolidará las relaciones bilaterales. Ecuador busca atraer inversión proveniente de Corea del Sur para diversificar su economía. El acuerdo abre oportunidades en el mercado asiático. PRO ECUADOR continuará promoviendo la colaboración.

El convenio protege los intereses comerciales de ambos países. Ecuador exportará productos agrícolas a una de las economías más grandes del mundo, Corea del Sur. El país asiático, por su parte, accederá a la biodiversidad ecuatoriana.

