Ecuador y Colombia refuerzan cooperación bilateral en seguridad y comercio

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron este martes una reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito para fortalecer la relación bilateral. El encuentro abordó temas clave como la entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.

La reunión destacó la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la CAN de Colombia a Ecuador, programada para el 30 de septiembre en Bogotá. Ambas ministras resaltaron la importancia de la CAN como “plataforma para generar y ejecutar políticas comunes en beneficio de los pueblos andinos”. Este traspaso refuerza el compromiso de ambos países con la integración regional.

Intensificaron acuerdos en materia de seguridad

En materia de seguridad, Sommerfeld y Villavicencio acordaron intensificar la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico, con especial atención en la zona fronteriza. “Reiteramos el compromiso de ambos gobiernos con la cooperación bilateral, regional y global en esta materia”, señalaron en un comunicado conjunto. También se discutieron mecanismos para facilitar el traslado de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador.