Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Polideportivo

Ecuador suma cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 con Gabriela Vargas como protagonista

Ecuador celebra cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, destacando Gabriela Vargas con tres preseas en patinaje y Nicolás García con una plata.
•‎

Ecuador suma cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.
Ecuador suma cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

[email protected]

 Ecuador alcanzó cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, hasta este 15 de agosto de 2025, gracias a las actuaciones de Gabriela Vargas y Nicolás García en patinaje de velocidad. Vargas sumó tres preseas (oro, plata y bronce), consolidando su legado, mientras que García aportó una plata, posicionando al país en el lugar 35 del medallero general.

Triunfo de Gabriela Vargas

Vargas conquistó su tercera medalla en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 al obtener la plata en la carrera de eliminación femenina de 10,000 metros en patinaje de velocidad en pista. La final, disputada este viernes, fue intensa, con un cierre reñido frente a la colombiana Gabriela Rueda. “Fue un sprint final muy reñido y muy emocionante para todos”, expresó Vargas tras la competencia, según el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

La tricolor ya había ganado el oro en la prueba de 5,000 metros puntos y el bronce en los 10,000 metros puntos, completando un “set” de medallas en el certamen. “Me voy de los Juegos Mundiales con una alegría inmensa, por haber demostrado que Ecuador tiene con qué”, afirmó la deportista.

En total, Vargas acumula siete medallas en su trayectoria en Juegos Mundiales, incluyendo cuatro preseas obtenidas en Birmingham 2022 (una de oro y tres de bronce).

Más logros ecuatorianos

Nicolás García, se colgó la plata en la carrera de eliminación masculina de 15,000 metros con un tiempo de 23:20.98. Esta presea elevó a cuatro el total de medallas del país en el torneo, consolidando su posición en el puesto 35 del medallero general.

Por su parte, en la final femenina de Sprint 1,000 metros, María Loreto Arias finalizó en quinta posición con un tiempo de 1:27.479, quedando cerca del podio. Jeremy Ulcuango también ocupó el quinto lugar con un registro de 1:22.901 en una carrera marcada por roces entre competidores.

Ulcuango en la ronda clasificatoria, avanzó a semifinales tras quedar segundo en su heat con 1:22.148, mientras que García no logró clasificar, ocupando el lugar 16 con 1:22.945. Arias se clasificó a la final con 1:26.164, pero Vargas quedó eliminada en semifinales con 1:27.510, pese a un segundo lugar en su heat.

Actuación en cheerleading

En Dobles Mixtos Cheerleading, las ecuatorianas Fabiana Vélez Cedeño y Jennifer García lograron el cuarto lugar en la Semifinal 1 con un puntaje de 84.290, detrás de Estados Unidos, México y Japón. Este 15 de agosto, disputarán la Semifinal 2, buscando un lugar entre las siete mejores parejas del mundo.

La delegación ecuatoriana, compuesta por 13 atletas, compite en disciplinas como patinaje de velocidad, levantamiento de potencia, cheerleading y ráquetbol. Los Juegos Mundiales, organizados por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), reúnen a más de 4,000 atletas de 100 países en 60 disciplinas no olímpicas hasta el 17 de agosto.

Con tres días de competencias por delante, Vargas y el resto del equipo ecuatoriano mantienen su enfoque en sumar más preseas. “Apenas estamos empezando. Voy por más… siempre”, afirmó la patinadora, según el COE.

