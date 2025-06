Ecuador clasificó al Mundial 2026, pero su falta de gol genera preocupación

Ecuador empató 0-0 con Perú en Lima, asegurando su clasificación al Mundial 2026, pero su bajo rendimiento ofensivo, con solo 13 goles en 16 partidos, genera incertidumbre sobre su competitividad en el torneo global.

Una clasificación histórica opacada por la falta de gol

En las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, igualó sin goles frente a Perú, un resultado que refleja la preocupante involución ofensiva de la Tri.

Con este empate, Ecuador suma siete victorias, siete empates y dos derrotas en 16 jornadas, consolidándose en el segundo puesto de la tabla con 25 puntos, ya clasificado a su quinto Mundial. Sin embargo, la falta de contundencia en ataque pone en duda su capacidad para brillar en la cita mundialista.

Contraste goleador con respecto a Catar 2022

En las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, Ecuador fue la segunda selección más goleadora con 27 tantos, solo por detrás de Brasil. En contraste, en la actual campaña, la Tri apenas registra 13 goles en 16 partidos, un promedio de 0.81 goles por encuentro.

Esta regresión ofensiva contrasta con su solidez defensiva, ha recibido cinco goles, gracias al gran nivel de Piero Hincapié, Willian Pacho y Félix Torres. Sin embargo, la falta de generación de juego y definición en el área rival es un problema evidente que preocupa a hinchas y analistas.

El desglose de los goles de Ecuador revela la magnitud del problema. Seis de los 13 tantos fueron anotados en los dos partidos contra Bolivia, lo que significa que el 46% de su producción goleadora se concentró en un solo rival. Además, la Tri marcó dos goles a Uruguay, dos a Venezuela, y uno a Perú, Chile y Colombia.

En los duelos contra las potencias sudamericanas, Argentina y Brasil, Ecuador no logró anotar. Otro dato alarmante es que solo tres goles fueron como visitante, evidenciando las dificultades para imponerse fuera de casa.

A pesar de comenzar las Eliminatorias con menos tres puntos, Ecuador ha logrado una campaña sólida que le asegura un lugar en el Mundial con dos fechas por disputar. Se medirá a Paraguay como visitante y Argentina como local. Sin embargo, la falta de peso ofensivo genera preocupación.

Críticas al planteamiento ofensivo de Beccacece

El periodista Andrés Ponce señaló: “Ecuador carece de generación ofensiva, el nivel individual no es óptimo. John Yeboah no termina de ser un delantero que se imponga, y (Kevin) Rodríguez choca constantemente. Beccacece tiene mucho trabajo por delante”. Ponce destacó la necesidad que Nilson Angulo se consolide y Enner Valencia llegue en óptimas condiciones físicas al Mundial, ya que “si nos hacen un gol, no sé cómo lo vamos a remontar”.

El periodista Santiago Bucaram fue más crítico: “Que tengamos 10 partidos con cinco empates 0-0 dice todo sobre nuestro talento defensivo y la falta de ambición de Beccacece. Me cuesta ver sufrir así en Perú a una generación con estos buenos futbolistas”. Bucaram subraya que a pesar de la clasificación, el estilo de juego no convence y la falta de gol opaca el talento de una plantilla prometedora.

Decisiones tácticas bajo la lupa

Otro analista, Arturo Magallanes, cuestionó en sus redes sociales las decisiones del técnico argentino: “Beccacece, para justificar la ausencia de más delanteros, dijo que no veía delanteros con números importantes en grandes ligas, pero pone a Kendry, sin club y sin actividad durante seis meses, a jugar en la altura con un hombre menos”.Esta crítica apunta a la falta de alternativas en el ataque y a la gestión de un plantel que, aunque competitivo, no logra capitalizar su potencial ofensivo.

Un año para corregir el rumbo

En el panorama general, Ecuador se encuentra por debajo de Venezuela, Bolivia, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina en la tabla de goleo. Solo supera a Perú y Chile, ya eliminados. Esto contrasta con la campaña a Catar 2022 y evidencia la necesidad de ajustes tácticos y la aparición de nuevas figuras en el ataque. A un año antes del Mundial 2026, Beccacece enfrenta el desafío de potenciar a una generación talentosa que, por ahora, no logra traducir su calidad en goles.

La esperanza recae en que jugadores jóvenes como Nilson Angulo se consoliden y que referentes como Enner Valencia recuperen su mejor versión. La solidez defensiva es una fortaleza, pero sin un ataque más efectivo, Ecuador podría enfrentar dificultades en el escenario mundial. La Tri tiene tiempo para corregir el rumbo, pero el reloj ya está corriendo.