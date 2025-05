Dueño del Nottingham Forest reclama al entrenador Nuno Espírito Santo tras empate 2-2 ante el descendido Leicester

Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, ingresó al césped del City Ground en Nottingham, para reclamar al entrenador Nuno Espírito Santo tras un empate 2-2 contra el Leicester City, frustrando las aspiraciones del club por clasificar a la Champions League.

El incidente ocurrió al finalizar el partido de Premier, cuando el Nottingham no logró mantener la ventaja frente a un Leicester, ya descendido. Los goles de Morgan Gibbs-White y Chris Wood dieron esperanza al Forest, pero un tanto tardío de Facundo Buonanotte en el minuto 81 selló el empate. Este resultado aseguró un lugar en competiciones europeas para la próxima temporada, pero dejó al Forest en la séptima posición, a un punto del quinto puesto que otorga acceso a la Champions League.

Tras el pitido final, Marinakis, visiblemente frustrado, abandonó las gradas y se dirigió hacia Nuno Espírito Santo en el césped. Según reportes, el dueño gesticuló enérgicamente durante una breve conversación. Nuno, por su parte, respondió con pocas palabras antes de que ambos se separaran. El incidente fue captado por cámaras de Sky Sports y generó reacciones inmediatas en medios y redes sociales.

El entrenador explicó posteriormente que la frustración de Marinakis se debió a una «falta de comunicación» entre el cuerpo técnico de Nottingham y el departamento médico. En los minutos finales, el delantero Taiwo Awoniyi sufrió una lesión tras chocar con un poste, pero continuó jugando a pesar de estar limitado. Luego dejó al equipo prácticamente con 10 jugadores. Nuno había utilizado su última sustitución, lo que impidió reemplazar a Awoniyi.

Marinakis on the pitch isn’t a good look. #NFFC https://t.co/F127496onZ pic.twitter.com/VLPE7CDYLF

— Ste (@McLarenSte) May 11, 2025