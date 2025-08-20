Dos motociclistas resultaron heridos tras choque frontal en El Carmen

Dos motociclistas quedaron heridos tras un choque frontal registrado este miércoles aproximadamente a las 07h00 en la avenida Chone, parroquia 4 de Diciembre en el cantón El Carmen, por posible exceso de velocidad.

Un estruendo sacudió la avenida Chone, en la parroquia urbana 4 de Diciembre. Dos motocicletas colisionaron de frente con tal fuerza que el impacto resonó en las casas cercanas. Los conductores, arrojados al asfalto, quedaron heridos entre los restos destrozados de sus vehículos, que resultaron irreconocibles tras el choque.

Uno de los motociclistas sufrió una herida cortante en el maxilar inferior, mientras el otro presentó un traumatismo leve, según el reporte inicial de los rescatistas.

Testigos, sobresaltados por el estallido, alertaron al ECU-911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de El Carmen llegaron al lugar, estabilizaron a los heridos y los trasladaron al Hospital Básico El Carmen para descartar lesiones internas.

Investigan responsabilidades en el choque que dejó a dos motociclistas heridos

Los agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito acordonaron la avenida, recolectaron fragmentos de las motocicletas y midieron las marcas de frenado. Los testigos aseguraron que ambos conductores circulaban a alta velocidad, una práctica común en la vía, según los moradores. La Fiscalía de Manabí abrió un expediente por lesiones culposas, conforme al artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el accidente.

La avenida Chone permaneció cerrada por dos horas, mientras los agentes realizaron pericias. La Policía Nacional interrogó a los presentes, pero la falta de cámaras públicas en la zona llevó a buscar grabaciones privadas en comercios cercanos. Los motociclistas, aún sin identificar públicamente, recibieron atención médica; uno requirió suturas en el rostro, mientras el otro quedó bajo observación por posibles complicaciones. Los vehículos, con daños severos, quedaron retenidos en el patio policial para análisis técnico.

La Policía Nacional examinó las motocicletas para determinar fallos mecánicos o negligencia. La Fiscalía aguardó los informes médicos para definir responsabilidades.

Piden más controles en las vías

Los moradores de la parroquia 4 de Diciembre, consternados, pidieron controles viales más estrictos. La Policía Nacional anunció patrullajes reforzados en la avenida Chone para prevenir futuros incidentes.

El choque en El Carmen dejó dos heridos y expuso riesgos viales. La Policía Nacional investiga, mientras la comunidad demanda seguridad.

El Carmen registra más de 50 accidentes de motocicleta entre enero y julio de 2025, según registros de las autoridades. En mayo, un choque en pleno centro de El Carmen dejó un herido grave. Los vecinos exigen la instalación de reductores de velocidad en la avenida Chone, una vía de alto tráfico propensa a siniestros por exceso de velocidad. (22)