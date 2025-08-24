COMUNIDAD POR USD 1
Dos hermanos pierden la vida durante un accidente de tránsito reportado en Guaranda, ellos eran de Mocache, provincia de Los Ríos

Dos hermanos de Mocache, Los Ríos, murieron en un accidente de tránsito en la vía Guaranda-Echeandía. Una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital.
Dos hermanos pierden la vida durante un accidente de tránsito reportado en Guaranda, ellos eran de Mocache, provincia de Los Ríos. (Redes Sociales)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Dos hermanos, oriundos del cantón Mocache en la provincia de Los Ríos, fallecieron durante un accidente de tránsito que se reportó en Guaranda, provincia de Bolívar. Ellos viajaban en un automóvil, el cual

El siniestro vial ocurrió la madrugada del sábado 23 de agosto en la vía Guaranda – Echeandía, en la provincia de Bolívar. La tragedia cobró la vida de dos, de los tres ocupantes del automotor, el cual se impactó contra un vehículo de carga pesada que transportaba cemento. El camión se dirigía en sentido contrario a la dirección en que se transportaba en automóvil.

A consecuencia de la fuerte colisión, las víctimas fallecieron en el lugar del percance. Mientras, una mujer de 24 años, resultó herida y la trasladaron al hospital Alfredo Noboa, en el cantón Guaranda.

Dos muertos y cinco heridos en trágico accidente de tránsito en Huaquillas

Los hermanos iban hacia Ambato

El siniestro se reportó exactamente en el kilómetro 7 de la vía Guanujo – Echeandía, según se conoció, las víctimas tenían como destino la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua.

A los fallecidos en este siniestro los identificaron como Ángela Victoria y Julio Eusebio Aguayo Bustamante. Ellos eran hermanos, los dos salieron hacia Ambato desde el cantón Mocache, junto a la persona que resultó herida. La familia Aguayo Bustamante, reconocida en el cantón Mocache, recibió los retos de sus seres queridos para honrar sus memorias y darles sepultura la tarde de este lunes, 25 de agosto.

Lamentan la tragedia

Ángela Aguayo se desempeñaba como funcionaria del Municipio de Mocache, esta institución se solidarizó con los familiares de los hermanos Aguayo Bustamante, por la pérdida irreparable.

«Hasta siempre mi querida Angelita, me quedo con el último abrazo que nos dimos hace poco. Cheo, hace unos días bailamos de lo más contentos sin saber que era la última vez. Descansen en paz», publicó en la red social Facebook, Zoila Bustamante, prima de los dos hermanos fallecidos.

