Hace 2 meses
Sin categoría

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará «en dos o tres semanas»

Donald Trump sugiere un final concluyente para la guerra de Gaza en dos o tres semanas. Conoce sus declaraciones aquí.
El presidente estadounidense Donald Trump apostó este lunes por que la guerra de Gaza tendrá un «final concluyente» en un plazo de «dos o tres semanas».

«Creo que en las próximas dos o tres semanas va a tener un final concluyente bastante bueno», afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Hacen un «buen trabajo» para terminar la guerra de Gaza

«Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años«, argumentó el mandatario. «Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre», añadió.

«Dicho esto, tiene que acabar por el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre, la muerte, la cruda muerte, la muerte de personas», recalcó Trump.

ONU confirma hambruna en Gaza: Crisis alimentaria alcanza niveles catastróficos

Celebra el «éxito» de la operación contra Irán

Además, recordó los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán del pasado mes de junio. «Hemos logrado un gran éxito en Irán. Hemos acabado con su amenaza. Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado», dijo.

No es la primera vez que Trump emplea la expresión «dos o tres semanas» para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza.

Mientras, Israel expresó su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El conflicto en la Franja de Gaza

El conflicto bélico en la Franja de Gaza, iniciado el 7 de octubre de 2023, enfrenta a Israel y grupos palestinos, principalmente Hamás. Este enfrentamiento, parte de un conflicto histórico entre israelíes y palestinos, se intensificó tras un ataque de Hamás que dejó más de 1.200 muertos en Israel y 251 rehenes.

Israel respondió con una invasión terrestre el 27 de octubre, bombardeos masivos y un bloqueo que ha generado una crisis humanitaria. Hasta agosto de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 61.000 palestinos fallecidos, mayormente civiles, y 151.000 heridos, con desplazamiento de dos millones de personas.

Pausas como la de enero de 2025 fueron rotas, y hostilidades se reanudaron el 18 de marzo. El conflicto se extendió a Líbano, Siria y el mar Rojo, involucrando a Hezbolá y hutíes.

La ONU declaró recientemente hambruna en Gaza, con 281 muertes por inanición registradas. Organismos internacionales denuncian crímenes de guerra por ambas partes, y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes de Israel y Hamás. Negociaciones para un alto el fuego continúan, pero la situación permanece crítica. (13).

