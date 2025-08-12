Dolor en Manta: ¿Qué llevó al teniente Jarrín a quitarse la vida tras la muerte de su novia?

El teniente Diego Alexis Jarrín Feijoo, piloto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), fue hallado sin vida en la Base Aérea de Jaramijó, Manabí, supuestamente con disparos en la cabeza, horas después de que su novia, la doctora Andrea Delgado, y la teniente Katherine Vanessa Coronel Rojas murieran en un accidente de tránsito en Manta.

La tragedia golpeó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y a la comunidad local. El teniente de aviación Diego Alexis Jarrín Feijoo, de 27 años, fue encontrado sin vida en la habitación 223 de la Base Aérea Eloy Alfaro en Jaramijó, la noche del 9 de agosto de 2025.

Según reportes oficiales, su cuerpo presentaba heridas de bala en la cabeza, junto a su arma de dotación, lo que lleva a las autoridades a presumir un posible suicidio, y ocurrió luego de la muerte de su novia.

Después de un accidente El fallecimiento de Jarrín ocurrió pocas horas después de un accidente de tránsito en la vía El Aromo-Redondel del Colorado, cerca del proyecto fallido de la Refinería del Pacífico, que cobró la vida de su novia, la doctora Andrea Delgado, y de la teniente Katherine Vanessa Coronel Rojas, aerotécnica de la FAE. El siniestro ocurrió la misma noche del 9 de agosto. Según fuentes, Jarrín habría estado en el vehículo al momento del accidente en el que murió su novia, lo que añade un componente de conmoción emocional a su posterior fallecimiento.