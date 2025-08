Doce días sin rastro: Familias de seis desaparecidos de Valencia exigen respuestas a la Policía en Manta

Seis personas oriundas de Valencia, provincia de Los Ríos, están desaparecidas desde el jueves 24 de julio de 2025, luego de viajar a Puerto López, Manabí, tras asistir a una reunión en Guayaquil. Sus familiares, acompañados por el alcalde de Valencia, Daniel Macías, se trasladaron a Manta para exigir avances en la investigación ante las autoridades policiales.

Doce días sin noticias

Manuel Cedeño, Wilson Murillo, Cristian Rendón, Joffre Chichanda, José Caluña y Yolanda Narcisa Cevallos Giler son los nombres de los seis desaparecidos. Según los testimonios de sus familiares, todos ellos trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Valencia.

Los allegados indican que el grupo se reunió en Guayaquil por asuntos laborales. Tras la jornada, decidieron ir a la playa de Puerto López para relajarse y ver un partido de fútbol. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con ellos. Desde entonces, sus teléfonos están apagados y no se ha recibido ninguna señal de su paradero.

El vehículo en el que viajaban fue encontrado abandonado entre Puerto López y Puerto Cayo, según relató la familia de Wilson Murillo. “Mi hijo me dijo que ya iban al hotel a dormir, porque al día siguiente regresaban a casa. Pero después ya no supimos nada”, contó Narcisa Segovia, madre de uno de los desaparecidos.

Recorrido de las familias por Manabí

Desde que se reportó la desaparición, los familiares han recorrido Puerto López, Portoviejo y Manta, en busca de información. Han presentado denuncias, entregado datos y sostenido reuniones con personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

“Estamos aquí pidiendo que por favor nos ayuden, porque ya van 12 días y no hay respuestas”, expresó Evelyn Robles, esposa de Joffre Chichanda. “La última vez que hablé con él fue a las 16h00 del jueves. Me pidió una transferencia para cubrir los viáticos. Dijo que el viernes estaría en casa, pero no volvió”.

En el caso de Yolanda Cevallos, su hija Yasmin Ponce relató que recibió un mensaje la noche del jueves preguntando por sus nietos. Desde entonces, el teléfono quedó sin señal. “Ella salió de madrugada con ellos. Pensamos que era un paseo más, pero ya no regresó. No tenemos ninguna información”.

Piden intervención del Gobierno

Los familiares han solicitado formalmente apoyo estatal. Aseguran que las diligencias avanzan lentamente y que han sido derivados de una ciudad a otra sin obtener resultados concretos. “En Puerto López nos mandaron a Manta. De Manta, a Portoviejo. Nadie nos da una respuesta clara”, dijo Carolina Sabando, esposa de Cristian Rendón.

El alcalde de Valencia, Daniel Macías, se unió a los familiares en Manta y sostuvo reuniones con la Dinased. Reiteró su compromiso de continuar apoyando la búsqueda desde la institucionalidad local. “Ellos también son padres, tienen hijos que los esperan”, añadió una de las esposas.

Los familiares dejaron sus trabajos, hogares e hijos para emprender esta búsqueda. “Estamos desesperados. No sabemos si están bien, si los tienen retenidos, si están vivos”, agregó otra de las madres. “Le pedimos al presidente y a las autoridades que nos ayuden. No podemos seguir así”.

Contexto de desapariciones en la costa

El caso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la región costera del Ecuador, donde han aumentado los reportes de desapariciones, asesinatos y delitos vinculados a grupos criminales. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis oficial sobre lo ocurrido con las seis personas desaparecidas.

Según registros del Ministerio del Interior, más de 1.800 denuncias de desapariciones se han presentado en lo que va del año en el país, muchas de las cuales se resuelven en los primeros días. Sin embargo, cuando se superan los diez días sin contacto, los casos suelen escalar a investigaciones por posibles delitos.

La Policía mantiene en reserva los detalles del operativo y no ha brindado información oficial a la prensa sobre avances en esta búsqueda específica. Las familias, mientras tanto, insisten en que no descansarán hasta conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.

