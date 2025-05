Djorkaeff Reasco reveló que Joao Quiñónez le partió una muela en la falta que generó expulsión para el defensa de Emelec

Djorkaeff Reasco, delantero de El Nacional, reveló que sufrió la fractura de una muela tras una falta cometida por el defensor de Emelec, Joao Quiñónez, durante el partido jugado el domingo 26 de mayo en Quito. El compromiso, correspondiente a la jornada 14 de la LigaPro, finalizó 2-0 a favor del equipo militar y estuvo marcado por dos expulsiones.

El incidente ocurrió apenas al minuto 10 del encuentro, cuando Reasco recibió un golpe con el codo en una acción que derivó en la expulsión directa de Quiñónez. El delantero, de 26 años, relató días después lo que vivió en esa jugada. “Nunca pensé que me iba a recibir con el codo. De paso, me partió una muela”, expresó entre risas.

Para Fútbol Sin Cassette, Djorkaeff Reasco, detalló que sintió que se le movió toda la cabeza del golpe. Luego, al reponerse escupió y observó sangre, pensando en que la situación era peor. «Ahí ya me preocupé», relató el jugador militar. Ahora le tocará ir al dentista para curarse la pieza dental que le afectó el rival. Pese a la fuerte falta, el jugador continuó en cancha y fue sustituido recién al minuto 84 por Fidel Martínez. Antes, puso el primer gol del encuentro, con una definición de caño ante Pedro Ortiz.

Djorkaeff Reasco “Yo sabía que Joao (Quiñónez) era muy agresivo pero nunca me esperé que me vaya con el codo y de paso me partió una muela”

