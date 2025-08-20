Dictan prisión preventiva contra la pareja de la mujer policía fallecida en Ambato

La muerte de la policía en servicio activo Nicole Estefanía Chisag, de 21 años, sigue causando conmoción en Ambato, provincia de Tungurahua.

La joven, quien estaba de licencia por maternidad, murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza, la noche del pasado lunes 18 de agosto. En un primer momento, se dijo que el suceso habría sido un accidente, pero ahora es investigado como un presunto femicidio. El principal sospechoso: su pareja, Andy Sebastián V.

Dicta prisión preventiva contra la pareja de policía

A través de redes sociales, la Fiscalía General del Estado informó que Andy Sebastián V. permanecerá detenido como parte de la investigación del caso. Así lo decidió un juez tras la audiencia de formulación de cargos desarrollada ayer, martes 19 de agosto.

«Fiscalía formula cargos contra Andy Sebastián V. por el presunto femicidio de una policía en servicio activo, suscitado en Santa Rosa, Ambato. Juez dicta prisión preventiva para el sospechoso y medidas de protección para las hermanas de la víctima», detalló la entidad.

Cabe destacar que el sospechoso fue detenido el mismo día de la muerte de su pareja.

¿Una muerte accidental o femicidio?

Nicole Estefanía falleció la noche del lunes en una vivienda del barrio 2.000, parroquia Santa Rosa, al sur de Ambato.

El cuerpo de la mujer, quien aún vestía su uniforme policial, estaba en el piso de una habitación con una herida de bala en la cabeza.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) y Criminalística acudió al lugar para recabar indicios y analizar la escena. El cadáver lo trasladaron al Centro de Investigaciones Forenses de Ambato para realizar la autopsia correspondiente.

El hecho ocurrió cuando su conviviente manipulaba el arma de dotación de la uniformada, según informó la Policía Nacional, por lo que primero fue catalogado de accidente. Sin embargo, ahora es investigado como femicidio.

Mujer policía habría discutido con su pareja

Roberto Carlos Gavilanes, teniente coronel y jefe del Distrito Ambato Sur, confirmó que la víctima laboraba en la ciudad y estaba en etapa de lactancia, dejando en orfandad a una menor de tres meses.

Vecinos del sector indicaron que, previo al hecho, la pareja habría sostenido una discusión, detalle que está bajo análisis.

La occisa, originaria de Santa Rosa, Tungurahua, tenía tres años de servicio en la Policía Nacional. Además, estaba próxima a rendir un curso para ascender de rango. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y moradores, quienes expresaron su dolor con llantos y gritos de desesperación en el lugar de los hechos.

¿Cómo se sanciona el femicidio en Ecuador?

En Ecuador, el femicidio está tipificado como un delito autónomo en el Artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014.

Este artículo establece que: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años”.

Además, el Artículo 142 del COIP detalla circunstancias agravantes que pueden aumentar la pena hasta 34 años y 8 meses de privación de libertad. Estas circunstancias incluyen: