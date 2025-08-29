Dictan prisión preventiva a hombre acusado de asesinar y desmembrar a su hermana

El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde dictó un año de prisión preventiva contra José Guerrero Quezada, de 38 años, tras ser acusado de asesinar, desmembrar y ocultar el cuerpo de su hermana, Mildred Estefanía Guerrero, de 35 años. El crimen, ocurrido el pasado 24 de agosto en el municipio de Santa Cruz de Mao, ha causado conmoción nacional por el nivel de violencia y crueldad del hecho.

Hallazgo del cuerpo: la escena del crimen de su hermana

La mujer fue vista por última vez el 24 de agosto, alrededor de las 19h40, mientras trabajaba en una banca de lotería en la carretera Mao–Santiago Rodríguez. Su desaparición fue reportada por familiares al día siguiente, lo que dio inicio a una investigación policial.

Las autoridades realizaron una inspección en el apartamento familiar, donde encontraron restos humanos distribuidos en varias zonas del inmueble. En la cocina, descubrieron ollas metálicas con vísceras humanas dentro del horno. En el baño, había una cubeta con órganos completos. El olor putrefacto alertó a los agentes, quienes inmediatamente acordonaron la zona.

Confesión y móvil del crimen

José Guerrero Quezada fue detenido ese mismo día y, tras ser confrontado con las pruebas, confesó el crimen. Según su versión, la discusión con su hermana derivó en un empujón que provocó una caída. Aseguró que creyó que estaba muerta, pero al proceder a desmembrarla, notó que aún respiraba.

El acusado también admitió haber empeñado el teléfono celular de la víctima por 1,500 pesos dominicanos para comprar cocaína, y haber vendido siete periquitos que ella criaba, por 1,050 pesos. También reveló que arrojó los cuchillos, ropa ensangrentada y calzado en una bolsa negra en un canal cercano a la cárcel pública de Mao.

Medida de coerción y fundamentos legales

El juez Julio César Araujo acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso 12 meses de prisión preventiva, medida que deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao (CCR Mao). La fiscalía sustentó su acusación con evidencia forense, confesión del imputado, videos de seguridad y testimonios.

Guerrero Quezada fue imputado por homicidio agravado y actos de barbarie, con base en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 303 del Código Penal Dominicano. La fiscal del caso, Joselin Checo, no descartó ampliar la calificación a feminicidio, dadas las características del vínculo entre la víctima y el acusado.

Consternación por el crimen de su hermana

La comunidad de Santa Cruz de Mao continúa consternada por el crimen. Vecinos relataron que nunca imaginaron que una tragedia de esa magnitud pudiera ocurrir en su entorno. “Era una familia tranquila, pero él tenía problemas de adicción”, comentó un residente que prefirió no ser identificado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público siguen recopilando evidencia para sustentar el expediente. Se realizarán peritajes adicionales y evaluaciones psicológicas al acusado. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo la audiencia preliminar.