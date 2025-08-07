COMUNIDAD POR USD 1
Detienen en Florida, Estados Unidos, al exministro José Serrano: ¿Por qué está en custodia de ICE?

La detención de José Serrano, una figura clave del correísmo, ha generado conmoción ante la falta de información oficial y especulaciones sobre causas que van desde su situación migratoria hasta una infracción de tránsito.
El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, fue detenido este jueves 07 de agosto del 2025 en Florida, Estados Unidos.

Según pudo constatar www.eldiario.ec en el sistema del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), Serrano está detenido en un centro de privación de ICE en la localidad antes mencionada.

El hecho ha causado gran impacto debido al historial del político y las posibles investigaciones pendientes en su contra.

Las causas de la detención aún son desconocidas, pero reportes de medios de comunicación nacionales afirman que estaba indocumentado y que sería deportado hacia Ecuador donde enfrenta problemas legales. Otros, en cambio, detallan que fue detenido por una infracción de tránsito. Hasta ahora no existe una información oficial sobre su detención y estatus legal.

Detienen en Florida al exministro José Serrano ¿Por qué está en custodia ICE

Sobre José Serrano

José Serrano, una de las figuras más prominentes del correísmo, tuvo una destacada trayectoria durante el gobierno de Rafael Correa. Fue ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos entre 2010 y 2011, y posteriormente titular del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016. En 2017, resultó elegido asambleísta nacional por el movimiento Alianza PAIS y asumió la presidencia de la Asamblea Nacional hasta marzo de 2018.

La detención de Serrano ha levantado especulaciones sobre su situación migratoria en Estados Unidos y posibles vínculos con investigaciones en curso en Ecuador. Hasta el momento, ni Serrano ni las autoridades estadounidenses han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

