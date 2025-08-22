Detenido un hombre por incendiar un bar tras serle negada mayonesa para un sánduche

La Guardia Civil detuvo a un hombre en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca por prender fuego a un bar tras una discusión con los empleados del local por la falta de mayonesa para su sánduche. El detenido, vecino de Córdoba, se enfrenta a delitos de daños y de incendio con peligro para las personas.

No le pusieron mayonesa a su sánduche

El incidente ocurrió cuando el individuo, que estaba acompañado por un compañero de trabajo y su hijo, pidió un bocadillo y solicitó mayonesa. Ante la negativa del camarero, quien le indicó que no disponían de esa salsa, el hombre insistió con otra camarera en la terraza, recibiendo la misma respuesta.

Según las imágenes de seguridad del local, tras recibir la segunda negativa, el hombre abandonó el establecimiento, se dirigió a una gasolinera cercana, y regresó con una botella de gasolina. En ese momento, preguntó de nuevo: “¿Seguro que no hay mayonesa?”, y sin esperar respuesta, roció la barra del bar con gasolina y le prendió fuego con un encendedor que llevaba en su camisa.

Intervención inmediata y detención

Agentes de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar tras recibir una alerta. Una de las camareras siguió al agresor tras el ataque, facilitando su ubicación y detención inmediata. El hombre fue trasladado a un centro de salud para ser atendido por quemaduras sufridas durante el incendio.

Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque el establecimiento sufrió daños materiales significativos. El dueño del bar, José Antonio Caballero, calificó lo ocurrido como “algo surrealista”, indicando que ni los empleados ni los clientes podían creer lo que estaba sucediendo.

Identidad del agresor y posible motivación

El autor del ataque es un residente de Córdoba, que trabaja actualmente en el municipio de Los Palacios y Villafranca y se aloja en un hostal cercano. No tenía antecedentes relacionados con violencia o conductas similares, según los primeros informes de la investigación.

El dueño del local manifestó que el suceso “no tiene explicación posible”, subrayando que se trató de una reacción completamente desproporcionada ante una situación cotidiana en el sector de la hostelería.

Cargos y consecuencias legales

La Guardia Civil ha confirmado que el hombre está acusado formalmente por incendio con peligro para las personas, un delito recogido en el Código Penal español que puede conllevar penas de prisión de entre 10 y 20 años, dependiendo del grado de premeditación y los daños ocasionados.

También se le imputa el delito de daños materiales, agravado por la intencionalidad y el uso de sustancias inflamables. La investigación continúa a cargo del Juzgado de Instrucción de Utrera, que tomará declaración al detenido en las próximas horas.

Todo por mayonesa

El suceso ha generado alarma entre los vecinos de Los Palacios y Villafranca, un municipio del área metropolitana de Sevilla, donde el bar es un negocio conocido y frecuentado. Diversos mensajes de apoyo al personal y al dueño han sido compartidos en redes sociales tras hacerse pública la noticia.

Además, asociaciones de hostelería locales han exigido una mayor protección para los trabajadores del sector, señalando que situaciones de agresividad por parte de clientes se han incrementado en los últimos años.