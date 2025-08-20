COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Bienestar

Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud

Descubre los peligros de la deshidratación y cómo afecta tu salud física y mental. Mantente hidratado y prevé síntomas graves.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud
Mantenerse hidratado no solo protege la salud física, sino también la cognitiva y emocional.
Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud
Mantenerse hidratado no solo protege la salud física, sino también la cognitiva y emocional.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La deshidratación no siempre da señales claras, pero puede afectar gravemente la salud física y mental. Según la doctora Ana Tapias Martínez, del Hospital Gregorio Marañón de España, nuestro cuerpo pierde agua constantemente a través del sudor, la respiración y la orina, y muchas veces no lo reponemos de manera adecuada. “Si no bebemos de forma regular, podemos deshidratarnos sin notarlo”, advierte la especialista.

Cómo identificar la deshidratación

Los primeros síntomas suelen ser sed intensa, boca seca y dolor de cabeza. Con el tiempo, pueden aparecer mareos, fatiga, visión borrosa, calambres musculares y orina oscura o escasa. En situaciones más graves, la falta de líquidos puede provocar confusión e incluso desmayo. Niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y deportistas son los grupos más vulnerables, por lo que deben mantener hábitos de hidratación constantes.

Más que agua: cómo mantenerse hidratado

No solo el agua ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio. Frutas, verduras y otras bebidas también aportan líquidos esenciales. Sin embargo, se debe tener precaución con el consumo de alcohol y cafeína, presentes en bebidas como cerveza, vino o café, que pueden aumentar la producción de orina y favorecer la deshidratación si no se compensan con suficiente agua.

La doctora Tapias recomienda beber de manera constante, incluso si no se siente sed. Esto es especialmente importante en personas mayores y niños, quienes pueden no percibir la necesidad de hidratarse. Además, cambios bruscos de temperatura, como pasar de un ambiente cálido al aire acondicionado fuerte, pueden alterar la percepción de sed y enmascarar los primeros signos de deshidratación.

Bienestar integral

Mantenerse hidratado no solo protege la salud física, sino también la cognitiva y emocional. La deshidratación puede afectar la concentración, el estado de ánimo y la memoria. Adoptar hábitos sencillos, como tomar agua de forma constante y consumir alimentos ricos en líquidos, es clave para prevenir problemas.

La especialista enfatiza que la hidratación debe integrarse como una práctica cotidiana, no solo en días calurosos o durante actividad física intensa. Establecer horarios para beber agua, llevar botellas reutilizables y consumir sopas o jugos naturales puede marcar una gran diferencia en la prevención de malestares. “La hidratación adecuada es una inversión en nuestra salud a largo plazo, y nos permite enfrentar mejor los desafíos del día a día”, concluye la doctora Tapias.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO