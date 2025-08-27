Desentierran cápsula del tiempo enterrada por Lady Di en hospital infantil de Londres

Treinta y cuatro años después de que Lady Di, princesa de Gales, enterrara una cápsula del tiempo en el hospital infantil Great Ormond Street, el contenido ha sido finalmente revelado. El acto se llevó a cabo este miércoles, en el marco de la apertura de un nuevo Centro Oncológico Infantil, como parte de las obras de remodelación del hospital pediátrico londinense.

Recuerdos de una época: objetos de los años noventa

La cápsula del tiempo, una caja de madera forrada en plomo, contenía una selección de objetos representativos de la cultura y el entorno social de principios de los años noventa. Entre ellos se encontraron monedas británicas de la época, semillas de árboles en una botella, un holograma de copo de nieve, una hoja de papel reciclado, y una fotografía de la propia Diana de Gales.

También incluía un cómic, un disco compacto (CD) de la cantante Kylie Minogue, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico The Times y diversos documentos seleccionados por los niños que participaron en la iniciativa.

Los objetos fueron seleccionados por la princesa junto a dos pequeños pacientes del hospital, ganadores de un concurso infantil promovido por la institución médica en 1991.

Un testimonio silencioso del paso del tiempo

El contenido de la cápsula fue hallado en buen estado general, aunque algunos elementos reflejan las limitaciones tecnológicas actuales: el hospital confirmó que no posee reproductores compatibles con el CD incluido, lo que impide, por ahora, acceder a su contenido.

Además, la cámara desechable será enviada a un laboratorio para intentar revelar las fotografías, cuyo contenido se desconoce. Los documentos, aunque algo descoloridos, mantienen su legibilidad, y serán conservados en el archivo histórico del hospital.

Especialistas del hospital indicaron que las semillas serán analizadas por un equipo de botánicos para evaluar si pueden ser plantadas como símbolo de continuidad del legado de Lady Di.

El legado humanitario de Diana

Más allá del valor histórico de los objetos, la apertura de la cápsula ha servido como homenaje al compromiso solidario de Diana de Gales, especialmente con los niños hospitalizados y personas en situación vulnerable.

Lady Di fue patrona oficial del hospital Great Ormond Street desde 1989, y durante su tiempo como princesa dedicó múltiples visitas y apoyos a causas relacionadas con la infancia, la salud y el VIH/SIDA.

“Este hallazgo es un recordatorio tangible del impacto duradero de la princesa Diana y su conexión genuina con los más pequeños”, expresó un portavoz del hospital en el evento.

Un acto simbólico en medio de una nueva etapa

La apertura de la cápsula coincidió con la inauguración del nuevo Centro Oncológico Infantil, una de las infraestructuras más modernas del Reino Unido para el tratamiento de cáncer pediátrico.

Durante el acto, se recordó el papel de Lady Di como figura clave en la sensibilización sobre la importancia del cuidado infantil en el sistema sanitario británico.

Autoridades hospitalarias anunciaron que una nueva cápsula del tiempo será enterrada este año con aportes de pacientes actuales, para ser abierta dentro de 30 años.