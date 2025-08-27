COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Europa

Desentierran cápsula del tiempo enterrada por Lady Di en hospital infantil de Londres

Una cápsula del tiempo enterrada por Lady Di en 1991 fue abierta durante la remodelación del hospital Great Ormond Street, revelando recuerdos de los años 90.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Qué dejó Lady Di en la cápsula del tiempo que enterró hace 34 años?
¿Qué dejó Lady Di en la cápsula del tiempo que enterró hace 34 años?

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Treinta y cuatro años después de que Lady Di, princesa de Gales, enterrara una cápsula del tiempo en el hospital infantil Great Ormond Street, el contenido ha sido finalmente revelado. El acto se llevó a cabo este miércoles, en el marco de la apertura de un nuevo Centro Oncológico Infantil, como parte de las obras de remodelación del hospital pediátrico londinense.

Recuerdos de una época: objetos de los años noventa

La cápsula del tiempo, una caja de madera forrada en plomo, contenía una selección de objetos representativos de la cultura y el entorno social de principios de los años noventa. Entre ellos se encontraron monedas británicas de la época, semillas de árboles en una botella, un holograma de copo de nieve, una hoja de papel reciclado, y una fotografía de la propia Diana de Gales.
También incluía un cómic, un disco compacto (CD) de la cantante Kylie Minogue, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico The Times y diversos documentos seleccionados por los niños que participaron en la iniciativa.
Los objetos fueron seleccionados por la princesa junto a dos pequeños pacientes del hospital, ganadores de un concurso infantil promovido por la institución médica en 1991.

Un testimonio silencioso del paso del tiempo

El contenido de la cápsula fue hallado en buen estado general, aunque algunos elementos reflejan las limitaciones tecnológicas actuales: el hospital confirmó que no posee reproductores compatibles con el CD incluido, lo que impide, por ahora, acceder a su contenido.
Además, la cámara desechable será enviada a un laboratorio para intentar revelar las fotografías, cuyo contenido se desconoce. Los documentos, aunque algo descoloridos, mantienen su legibilidad, y serán conservados en el archivo histórico del hospital.
Especialistas del hospital indicaron que las semillas serán analizadas por un equipo de botánicos para evaluar si pueden ser plantadas como símbolo de continuidad del legado de Lady Di.

El legado humanitario de Diana

Más allá del valor histórico de los objetos, la apertura de la cápsula ha servido como homenaje al compromiso solidario de Diana de Gales, especialmente con los niños hospitalizados y personas en situación vulnerable.
Lady Di fue patrona oficial del hospital Great Ormond Street desde 1989, y durante su tiempo como princesa dedicó múltiples visitas y apoyos a causas relacionadas con la infancia, la salud y el VIH/SIDA.
“Este hallazgo es un recordatorio tangible del impacto duradero de la princesa Diana y su conexión genuina con los más pequeños”, expresó un portavoz del hospital en el evento.

Un acto simbólico en medio de una nueva etapa

La apertura de la cápsula coincidió con la inauguración del nuevo Centro Oncológico Infantil, una de las infraestructuras más modernas del Reino Unido para el tratamiento de cáncer pediátrico.
Durante el acto, se recordó el papel de Lady Di como figura clave en la sensibilización sobre la importancia del cuidado infantil en el sistema sanitario británico.
Autoridades hospitalarias anunciaron que una nueva cápsula del tiempo será enterrada este año con aportes de pacientes actuales, para ser abierta dentro de 30 años.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba resolución para transformar la salud pública en Ecuador

Manchester United eliminado por Grimsby Town en penales en la Carabao Cup

¡Condenado en Manabí! le dan siete años de cárcel por abusar de una menor de edad

Google Traductor revoluciona la comunicación con IA para traducción en vivo y aprendizaje de idiomas

SRI refuerza vigilancia tras detectar fraudes en devolución de impuestos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba resolución para transformar la salud pública en Ecuador

Manchester United eliminado por Grimsby Town en penales en la Carabao Cup

¡Condenado en Manabí! le dan siete años de cárcel por abusar de una menor de edad

Google Traductor revoluciona la comunicación con IA para traducción en vivo y aprendizaje de idiomas

SRI refuerza vigilancia tras detectar fraudes en devolución de impuestos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional aprueba resolución para transformar la salud pública en Ecuador

Manchester United eliminado por Grimsby Town en penales en la Carabao Cup

¡Condenado en Manabí! le dan siete años de cárcel por abusar de una menor de edad

Google Traductor revoluciona la comunicación con IA para traducción en vivo y aprendizaje de idiomas

SRI refuerza vigilancia tras detectar fraudes en devolución de impuestos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO