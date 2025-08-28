Denuncia contra Jorge Chamba por presunto nepotismo sacude la Asamblea Nacional

El asambleísta oficialista Jorge Chamba enfrenta una grave denuncia por presunto nepotismo y gestión irregular en nombramientos públicos. La acusación señala que gestionó la contratación de su pareja en unión de hecho, Lindsy Macías Alarcón, como asesora nivel 1 en su despacho, con un sueldo mensual de $3.014. La denuncia ingresó en la Asamblea el 28 de agosto de 2025, presentada por el asambleísta César Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana.

Palacios explicó que “la denuncia se basa en la violación al numeral 3 del artículo 127 de la Constitución donde se prohíbe gestionar nombramientos de cargos públicos”. La contratación se realizó apenas cinco días después de que Chamba asumió funciones. Además, el cargo, pagado con fondos estatales, implicó supervisión y mantenimiento hasta la supuesta renuncia en agosto de 2025, configurando una gestión prohibida por la legislación ecuatoriana.

Detalles de la denuncia contra Jorge Chamba y posibles consecuencias

El legislador denunciante detalló que Jorge Chamba, al designar a su pareja, con quien comparte una hija y convivencia, obtiene beneficios directos en su despacho. Entre ellos, control de fondos públicos destinados al entorno familiar y lealtad incondicional. La denuncia apunta también a que esta conducta incumple el artículo 230 de la Constitución contra el nepotismo junto a normativas de la Función Legislativa y del Servicio Público.

César Palacios sostuvo que la denuncia pasará primero al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego al Comité de Ética para su trámite. Criticó que “pensaron que el presidente Niels Olsen iba a actuar” como con otro caso, pero al no hacerlo, eso refleja “complicidad”. Por ello, presentaron la denuncia para “contribuir hacia una Asamblea transparente e idónea”.

Impacto para la Asamblea Nacional y llamado a rendición de cuentas

El incumplimiento a la prohibición constitucional constituye causal de destitución y puede acarrear responsabilidades civiles y penales para Jorge Chamba. Palacios enfatiza que Chamba “mantiene el contrato posescándalo y lo defiende públicamente, ignorando el sentido nacional y la rendición de cuentas que exige la norma”.

Aunque Lindsy Macías habría renunciado al cargo, el denunciante puntualizó: “eso no exime la responsabilidad del asambleísta Chamba, ya que el nombramiento generó un acto de corrupción”. Además, recordó que en redes sociales el propio Chamba manifiesta que Macías es “su esposa”, con quien tiene descendencia, lo que valida la unión de hecho y la prohibición legal.

Marco legal y definición de vínculo familiar

El artículo 230 numeral 2 de la Constitución prohíbe expresamente el nepotismo, incluyendo vínculos familiares o sentimentales reconocidos por el Código Civil. La unión de hecho entre Chamba y Macías, demostrada por convivencia y descendencia, genera un vínculo familiar legalmente válido. La contratación directa de su pareja para un cargo público representó, según la denuncia, un uso ilegítimo de fondos públicos para beneficio personal.

Finalmente, la denuncia insiste en que la gestión de contratación del asambleísta Jorge Chamba incumple varias normativas constitucionales y legales. (07)