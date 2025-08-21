Denil Castillo y Midtjylland golean a Kups y acarician clasificación a fase de grupos

El FC Midtjylland, con el ecuatoriano Denil Castillo, derrotó 4-0 al KuPS Kuopio en el MCH Arena por los play-offs de la UEFA Europa League 2025/2026, acercándose a la fase de grupos, mientras Genk superó 1-5 a Lech Poznań con Yaimar Medina como suplente.

Goleada danesa en el MCH Arena

El ecuatoriano Castillo fue titular y participó activamente, asistiendo en una jugada clave y generando peligro con un remate detenido al minuto 36’. Los goles fueron obra de Adam Buksa (15’), Darío Osorio (19’) y Júnior Brumado, quien marcó un doblete en los minutos 81’ y 91’.

El partido comenzó con dominio local. Al minuto 15’, Buksa abrió el marcador tras un contraataque asistido por Osorio. Dos minutos después, Castillo asistió a Franculino Djú, cuyo remate pegó en el poste, y al 19’, Osorio amplió la ventaja con un disparo raso. Castillo tuvo otra oportunidad al 36’, pero su remate fue detenido por el portero Johannes Kreidl. En el tramo final, Brumado sentenció con un gol asistido por Mads Bech y otro de cabeza tras un centro de Kevin Mbabu. Castillo salió sustituido al 79’ por Dani Silva.

Con este resultado, Midtjylland tiene una ventaja significativa de cara al partido de vuelta, programado para el 28 de agosto en Kuopio, Finlandia. El ganador de la serie avanzará a la fase de grupos de la Europa League, mientras el perdedor competirá en la UEFA Conference League.

Triunfo contundente de Genk

En otro encuentro de los play-offs, el KRC Genk venció 1-5 al Lech Poznań en el Estadio Municipal de Poznań, Polonia, este 21 de agosto. El ecuatoriano Yaimar Medina, quien se unió al club en julio de 2024 desde Independiente Juniors, permaneció en la banca de suplentes. Los goles de Genk fueron anotados por Patrik Hrošovský (10’ y 25’), Bryan Heynen (33’), Oh Hyeon-gyu (40’) y un autogol de Michał Gurgul (48’). Por Lech Poznań, Filip Jagiełło marcó al 19’. Este resultado deja al Genk cerca de la fase de grupos, con el partido de vuelta programado para el 28 de agosto en Bélgica.

El sorteo de la fase de grupos de la Europa League se realizará el 29 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Trayectoria de los ecuatorianos

Denil Castillo, de 21 años, nacido en Eloy Alfaro, Ecuador, llegó al FC Midtjylland en julio de 2024 desde Liga de Quito por 4,6 millones de dólares. En la Europa League, suma un gol y una asistencia en tres partidos, con un promedio de 78% de precisión en pases y 2.3 duelos ganados por partido. En la Danish Superliga, marcó un gol en el empate 3-3 ante Fredericia el 10 de agosto. En la tercera ronda clasificatoria, Midtjylland superó al Fredrikstad FK de Noruega con un global de 5-1, donde Castillo anotó un gol de cabeza.

Yaimar Medina, de 20 años, nacido en Esmeraldas, Ecuador, ha disputado cinco partidos con Genk en todas las competiciones, sumando 45 minutos sin contribuciones directas de gol. Su equipo avanzó en la tercera ronda tras vencer al Hapoel Beer Sheva de Israel por 5-3 en el global.

Los play-offs de la Europa League

Los play-offs de la UEFA Europa League 2025/2026 son la última etapa antes de la fase de grupos. Midtjylland, tras superar al Hibernian de Escocia (2-3 en el global) y al Fredrikstad FK, busca consolidarse como un contendiente europeo. KuPS Kuopio, campeón de Finlandia, logró una histórica clasificación al derrotar al RFS de Letonia (3-1 en el global). Por su parte, Genk enfrenta un reto competitivo tras su victoria ante Lech Poznań, un equipo con experiencia en competiciones europeas.