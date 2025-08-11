Demi Lovato y Jonas Brothers reviven “This Is Me” en concierto en Nueva Jersey

Los Jonas Brothers y Demi Lovato sorprendieron a sus fans en Nueva Jersey al interpretar juntos “This Is Me”, tema icónico de la película Disney Camp Rock de 2008, celebrando su legado musical y la amistad que mantienen desde entonces.

En un emotivo momento, los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario en Nueva Jersey para revivir “This Is Me”, tema que ella y Joe Jonas grabaron como parte de la banda sonora de Camp Rock. La actuación recreó la escena final de la película, donde los personajes se reconcilian y cantan juntos, desatando la euforia de los asistentes. La canción, lanzada en 2008, formó parte del álbum Disney Channel Playlist y de la edición de lujo de Don’t Forget, disco debut de Lovato, que incluyó una versión en español titulada “Lo que soy”. También apareció en Jonas Brothers: The 3D Concert Experience.

Ambos artistas tuvieron un romance

En entrevistas pasadas, Joe Jonas explicó que la relación no prosperó, pero destacó la importancia de su amistad. “La aprecio como amiga. Ella ha estado allí cuando la necesitaba, y yo estaré ahí para ella”. Demi Lovato, quien se casó en mayo de 2025 con el músico canadiense Jutes, y Jonas, que se divorció de Sophie Turner en 2023, mostraron en el concierto la conexión que aún mantienen como amigos y colegas.

El reencuentro en Nueva Jersey no solo celebró la nostalgia de Camp Rock , sino que también resaltó la trayectoria de ambos artistas. Los Jonas Brothers, conformados por Kevin, Joe y Nick, han consolidado su carrera con giras mundiales y nuevos lanzamientos tras su regreso en 2019. Lovato, por su parte, ha destacado por su versatilidad musical y su activismo en temas de salud mental. La actuación conjunta reavivó recuerdos de la era Disney, cuando ambos eran ídolos juveniles, y generó gran interacción en redes sociales, donde los fanáticos compartieron videos y mensajes celebrando el momento.

Reavivaron la nostalgia de los fans