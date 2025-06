Demanda millonaria de Justin Baldoni contra Blake Lively queda sin efecto

El juez federal Lewis J. Liman desestimó la demanda presentada por el actor Justin Baldoni y su productora Wayfarer Studios contra Blake Lively, Ryan Reynolds, Leslie Sloane y el periódico The New York Times. La denuncia, que solicitaba una indemnización de 400 millones de dólares por extorsión y difamación, no aportó pruebas suficientes que demostraran la intención de dañar la reputación de las partes demandadas. Así, el juez concluyó que las acusaciones carecían de fundamento legal y ordenó la desestimación total del caso.

Este fallo representa un revés contundente para Baldoni, director y protagonista de la película It Ends With Us, quien también demandó al diario The New York Times por 250 millones de dólares, alegando que difundió información falsa sobre él y su empresa.

Desestimación judicial de la demanda de Justin Baldoni

El juez Liman calificó la demanda de Baldoni como infundada y destacó la falta de evidencias claras para sostener las acusaciones. En su dictamen, el magistrado explicó que las partes de Wayfarer no lograron probar que Blake Lively fuera responsable de declaraciones fuera de las contenidas en la demanda. Además, rechazó que los correos electrónicos entre Wayfarer y The New York Times constituyeran un contrato vinculante, protegiendo el derecho del medio a informar sobre asuntos de interés público.

Asimismo, el juez enfatizó que exigir condiciones laborales adecuadas no puede considerarse extorsión ni incumplimiento contractual. Enfatizó que un empleado puede defenderse contra el acoso sexual sin incurrir en acciones ilegales. La demanda, que incluía documentos extensos y cronologías, fue criticada por su falta de claridad.

Origen del conflicto legal con Blake Lively

El conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively comenzó en diciembre de 2024. Lively presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando a Baldoni de acoso sexual y represalias durante el rodaje de It Ends With Us. En respuesta, Baldoni demandó por difamación a Lively, Reynolds, Sloane y The New York Times, alegando una campaña para desprestigiarlo.

Blake Lively retiró dos cargos relacionados con daño emocional para centrarse en las acusaciones de acoso y represalias. Además, recibió el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Perspectivas legales y próximas etapas

Aunque el juez desestimó la demanda principal, permitió a Baldoni y su equipo modificar ciertas alegaciones relacionadas con incumplimientos contractuales, estableciendo un plazo hasta el 23 de junio para presentar enmiendas. Por su parte, los abogados de Blake Lively calificaron la decisión judicial como una «victoria total«. Anunciaron que buscarán la recuperación de honorarios legales, indemnizaciones y daños punitivos .

La resolución judicial también fue respaldada por grupos como Equal Rights Advocates y Sanctuary for Families. La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos laborales y la lucha contra demandas que pueden intimidar a denunciantes.