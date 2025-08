Delincuente detenido y linchado por la ciudadanía tras un frustrado robo en el sur de Quito

Un intento de asalto armado en una licorería del sector Quitumbe, en el sur de Quito, quedó frustrado por las víctimas. El hecho se registró a las 03h00 de este viernes 1 de agosto. Dos delincuentes en moto, uno de ellos armado, amenazaron a un grupo de personas que estaban en el lugar. En eso inició un forcejeo y los moradores detuvieron a uno de los implicados y lo golpearon hasta que el otro delincuente logró escapar.

“Se bajan de una moto y me dicen ‘dame todo lo que tienes’, y si mi hijo no estaba, me disparaba”, relató una de las víctimas. La rápida reacción de los presentes impidió el robo, aunque derivó en una agresión colectiva contra el delincuente capturado. La Policía Nacional llegó al lugar, evitó que las agresiones continuaran y trasladó al detenido a una casa de salud para su valoración médica antes de formalizar su detención.

Inseguridad aumenta en el sur de Quito

El jefe de Soporte Operativo de Quitumbe, Michael Richards, confirmó que el hombre detenido tiene antecedentes penales por tenencia de armas y robo. Portaba una pistola, la cual será analizada para determinar su posible uso en otros delitos. Richards indicó que las unidades investigativas recopilan información para identificar a los cómplices del detenido y establecer sus vínculos delictivos.

El incidente generó indignación entre los moradores de Quitumbe, quienes exigen a las autoridades mayor presencia policial y controles más estrictos. Este sector del sur de Quito ha registrado un aumento de robos y asaltos en los últimos meses, según reportes de la comunidad. La Policía Nacional anunció que reforzará las patrullas en el área y continuará con las investigaciones para capturar al segundo implicado, quien huyó en la motocicleta.

Desafios para la seguridad ciudadana

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y evitar reacciones violentas que puedan complicar los procesos judiciales. Este caso pone en evidencia los desafíos de seguridad ciudadana en los sectores populares de Quito, donde los residentes demandan acciones concretas para garantizar su protección. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos ocurridos en el sur de Quito. (17)