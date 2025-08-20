Delfín SC enfrenta a Orense en Machala para revertir su mal momento en Liga Ecuabet

Delfín SC, que arrastra una racha de ocho partidos sin ganar, enfrentará este viernes a Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la LigaPro Ecuabet, con el objetivo de recuperar puntos y mejorar su bajo rendimiento de visitante, que ha limitado sus aspiraciones en el campeonato.

Los “cetáceos” han jugado 12 encuentros fuera de casa, de los cuales solo lograron dos victorias. En los últimos cinco compromisos como visitantes, sufrieron cuatro derrotas. Con un saldo negativo de ocho goles anotados y 18 recibidos, lo que refleja sus dificultades defensivas. Su efectividad en condición de visitante alcanza apenas el 27,78%, una de las más bajas del torneo.

El presente de Delfín SC

En la tabla acumulada, Delfín SC ocupa el puesto 11 con 28 puntos, producto de 6 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Su promedio ofensivo es bajo, con 0,95 goles por partido, siendo Erick Mendoza su máximo anotador con 6 tantos. Sin embargo, el delantero estará ausente por lesión, lo que supone una baja sensible para el equipo.

Como novedad, el club podrá contar con el regreso del zaguero Edilson Cabezas, recuperado de un desgarro. Durante la última práctica en el complejo Los Geranios, el plantel trabajó en ejercicios de fuerza y potencia con miras al duelo en Machala.

El rival de turno: Orense

Orense, dirigido por Raúl Antuña, llega tras caer 2-1 ante Independiente del Valle y busca recuperarse para mantenerse en zona de hexagonal final, etapa que otorga la posibilidad de disputar el título. El cuadro machaleño es uno de los más sólidos como local, con una defensa bien estructurada y un ataque comandado por Agustín Herrera, quien registra 8 goles en la temporada.

Para este partido, los machaleños no contarán con el defensa Gastón Arturia, expulsado en la última jornada por doble amarilla. Aún no se confirma a su reemplazante. Además, el club habría rescindido el contrato del mediocampista Jefferson Valverde, quien disputó 17 de 25 partidos en Liga Ecuabet, sin goles ni asistencias, y no fue considerado en las últimas fechas.

Antecedentes inmediatos

El último triunfo de Delfín SC fue el 28 de junio, cuando venció 2-0 a Manta FC en el estadio Jocay. Desde entonces no ha podido sumar de a tres. Su técnico, Patricio Urrutia, ha señalado que el objetivo es fortalecer la solidez defensiva y recuperar la contundencia ofensiva para asegurar su presencia en el hexagonal.

Con ambos clubes en la necesidad de sumar, el encuentro promete ser decisivo: para Delfín SC, que busca poner fin a su mala racha; y para Orense, que necesita recuperar terreno para no salir de la zona de privilegio.