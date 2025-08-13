Definidas las semifinalistas de la Superliga Femenina de Ecuador 2025

La Superliga Femenina de Ecuador 2025, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ya tiene definidas a sus cuatro semifinalistas a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo regular. Dragonas Independiente del Valle, Guerreras Albas de Liga Deportiva Universitaria, Barcelona Sporting Club y Universidad Católica competirán por un lugar en la gran final.

Clasificación asegurada antes del cierre del torneo regular

El campeonato femenino, que reúne a los mejores clubes del país, entra en su etapa decisiva. Aunque aún restan dos fechas por disputarse, estos cuatro equipos ya aseguraron su presencia en la ronda de semifinales gracias a su rendimiento en la fase regular.

Las Dragonas Independiente del Valle, actuales líderes del torneo, han mostrado una campaña sólida y se perfilan como favoritas para quedarse con el primer lugar. Les sigue de cerca LDU Quito, que con un plantel experimentado y una ofensiva efectiva ha asegurado su pase con antelación. En tercer lugar se ubica Barcelona SC, que pese a algunos altibajos en el inicio, consolidó su juego y escaló posiciones en la tabla. El cuarto cupo lo ocupa Universidad Católica, que con un desempeño constante logró dejar fuera de la pelea a otros aspirantes.

Formato de las semifinales

De acuerdo con el reglamento de la Superliga Femenina, el cruce de semifinales se definirá por la ubicación final en la tabla de posiciones. El primer clasificado enfrentará al cuarto, mientras que el segundo lo hará contra el tercero.

Con la tabla actual, las llaves serían:

Dragonas IDV (1.º) vs. Universidad Católica (4.º)

LDU Quito (2.º) vs. Barcelona SC (3.º)

No obstante, estas posiciones podrían variar en las dos jornadas restantes, por lo que aún no están definidos los emparejamientos finales.

El camino a la semifinal

Las Dragonas Independiente del Valle han sido protagonistas desde el inicio de la temporada, con un plantel equilibrado y una defensa que se mantiene como una de las menos vencidas del certamen. LDU Quito, conocidas como las Guerreras Albas, basaron su clasificación en un ataque versátil y en victorias clave frente a rivales directos. Su experiencia en fases finales podría ser determinante en la lucha por el título.

Por su parte, Barcelona SC llega con una racha positiva en el tramo final de la fase regular, fortaleciendo su confianza de cara a los partidos de eliminación directa. Universidad Católica, con menos reflectores que sus rivales, ha sabido aprovechar sus oportunidades y obtener resultados claves que las catapultaron hasta esta instancia.

Lo que se viene

Las últimas dos jornadas de la fase regular serán clave para definir el orden final de la tabla, lo que determinará los cruces de semifinales. Las semifinales se jugarán a partido de ida y vuelta, y el equipo que obtenga mayor puntaje en el global avanzará a la final.

La gran final de la Superliga Femenina 2025 también se disputará en dos encuentros, y la campeona representará a Ecuador en la próxima Copa Libertadores Femenina.