COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Defensor ecuatoriano Piero Hincapié cerca de fichar por un club inglés por 60 millones

El mercado de fichajes se cierra el próximo 2 de septiembre en las principales ligas europeas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El defensor ecuatoriano Piero Hincapié habría solicitado formalmente su salida del Bayer Leverkusen, con la intención de continuar su carrera
Piero Hincapié, defensa ecuatoriano de 23 años, quien milita en el Bayer Leverkusen
El defensor ecuatoriano Piero Hincapié habría solicitado formalmente su salida del Bayer Leverkusen, con la intención de continuar su carrera
Piero Hincapié, defensa ecuatoriano de 23 años, quien milita en el Bayer Leverkusen

José Moreira

Redacción ED.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié habría solicitado formalmente su salida del Bayer Leverkusen, con la intención de continuar su carrera en la Premier League. Así lo informó este domingo el periodista Christian Martin, de DSports. La operación, que podría concretarse en el actual mercado de fichajes, involucra a un club inglés dispuesto a pagar los más de 60 millones de dólares exigidos por el equipo alemán.

Hincapié, de 23 años y pieza clave en la selección ecuatoriana, ha sido titular indiscutible en el Bayer Leverkusen durante las últimas tres temporadas. En él ha destacado su solidez defensiva y versatilidad como zaguero central y lateral. Su desempeño en la Bundesliga y en competiciones internacionales, como la Europa League, lo ha convertido en un objetivo atractivo para clubes de élite.

Piero Hincapié es titular fijo en el Leverkusen

Aunque el nombre del equipo interesado no ha sido revelado, fuentes internacionales consideran la transferencia como un hecho inminente. El Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2023-2024, valora a Hincapié en al menos 60 millones de euros. Se trata de una cifra que refleja su importancia en el esquema táctico del extécnico del cuadro alemán, Xabi Alonso y su proyección en el fútbol europeo.

La posible salida del ecuatoriano se produce en un momento clave del mercado de fichajes, que cierra el 2 de septiembre en las principales ligas europeas. Aquello acelera las negociaciones para concretar el traspaso. Hincapié llegó al Bayer Leverkusen en agosto de 2021 procedente de Talleres de Córdoba, Argentina, tras destacar en Independiente del Valle en Ecuador.

Otros ecuatorianos han brillado en el fútbol inglés

Desde entonces, ha disputado más de 100 partidos con el club alemán, consolidándose como uno de los defensores más prometedores de su generación. Su posible transferencia a la Premier League representaría un hito para el fútbol ecuatoriano, que ha visto a jugadores como Moisés Caicedo y Antonio Valencia triunfar en Inglaterra.

La Premier League, conocida por su competitividad y alto nivel económico, ha atraído a numerosos talentos sudamericanos en los últimos años. Clubes como Manchester United, Liverpool y Tottenham han mostrado interés en defensores jóvenes, aunque no se ha confirmado cuál de ellos estaría detrás de Hincapié. La operación, de concretarse, sería una de las más costosas para un jugador ecuatoriano en la historia.

El Bayer Leverkusen, por su parte, ya evalúa opciones para reemplazar al defensor, mientras Hincapié se prepara para dar un nuevo paso en su carrera. Las próximas semanas serán decisivas para definir su futuro en el fútbol europeo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación alerta sobre daño de redes de pesca abandonadas en arrecifes de Manabí y Esmeraldas

Defensor ecuatoriano Piero Hincapié cerca de fichar por un club inglés por 60 millones

Ucrania advierte a Bielorrusia y ataca objetivos rusos en medio de esfuerzos diplomáticos

Un hombre murió tras sufrir un atentado a balas en el barrio Santa Lucía de Manta

Gol de Claudio Spinelli consolida a Independiente del Valle como líder absoluto de la Liga Ecuabet

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación alerta sobre daño de redes de pesca abandonadas en arrecifes de Manabí y Esmeraldas

Defensor ecuatoriano Piero Hincapié cerca de fichar por un club inglés por 60 millones

Ucrania advierte a Bielorrusia y ataca objetivos rusos en medio de esfuerzos diplomáticos

Un hombre murió tras sufrir un atentado a balas en el barrio Santa Lucía de Manta

Gol de Claudio Spinelli consolida a Independiente del Valle como líder absoluto de la Liga Ecuabet

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación alerta sobre daño de redes de pesca abandonadas en arrecifes de Manabí y Esmeraldas

Ucrania advierte a Bielorrusia y ataca objetivos rusos en medio de esfuerzos diplomáticos

Un hombre murió tras sufrir un atentado a balas en el barrio Santa Lucía de Manta

Gol de Claudio Spinelli consolida a Independiente del Valle como líder absoluto de la Liga Ecuabet

Choque frontal entre motocicletas deja dos muertos y una herida en Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO