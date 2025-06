¿Dedicatoria de Miley Cyrus a su ex? La cantante le firma un vinilo para Liam Hemsworth

Miley Cyrus desató especulaciones al firmar un vinilo de su nuevo álbum Something Beautiful con la frase “The Best Liam” o «El mejor Liam» durante un evento de autógrafos. La dedicatoria, dirigida a un fan llamado Liam, fue interpretada por muchos como una referencia a su exesposo, Liam Hemsworth, según publicaciones en la red social X.

El momento, compartido por el fan en X, mostró la portada del vinilo con la inscripción en cursiva negra, acompañada de la frase “yo cuando soy el mejor Liam” junto a una foto con Miley Cyrus. El mensaje se viralizó rápidamente, acumulando miles de interacciones. Aunque la dedicatoria fue para el seguidor, el contexto de la relación pasada de Cyrus con Hemsworth, de quien se divorció en 2020, alimentó especulaciones sobre un posible doble sentido.

La expareja se conoció en el 2009

Cyrus y Hemsworth, quienes se conocieron en 2009 durante el rodaje de The Last Song, tuvieron una relación marcada por altibajos. Se comprometieron en 2012, rompieron en 2013, se reconciliaron en 2015 y se casaron en diciembre de 2018 en Franklin, Tennessee, tras perder su casa en Malibu por los incendios forestales de California. Según People, la tragedia fortaleció su vínculo, pero la unión terminó en agosto de 2019 cuando Hemsworth solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”. La separación se formalizó en 2020, y ambos han seguido carreras separadas, aunque comparten la custodia de sus mascotas.

El nuevo álbum de Miley Cyrus, Something Beautiful, refleja una etapa introspectiva. Durante un concierto reciente en Nueva York, la cantante aludió a “un par de ex” antes de interpretar More to Lose, una canción que los fans vinculan con sus relaciones pasadas. Este lanzamiento consolida su evolución artística tras éxitos como Flowers, que también se asoció a su vida personal. La dedicatoria en el vinilo, aunque posiblemente casual, reavivó el interés en su historia con Hemsworth, protagonista de The Hunger Games.

La publicación generó debates en sus seguidores

El evento de autógrafos, parte de la promoción del álbum, destacó la conexión de Miley Cyrus con sus seguidores. La publicación del fan en X generó comentarios que celebraron el gesto, mientras otros debatieron si la frase fue un guiño intencional al actor australiano. La relación de la pareja, que cautivó a los medios durante una década, sigue siendo un tema de interés público. Especialmente por gestos como este que invitan a la especulación.

El contexto del divorcio de Cyrus y Hemsworth, según documentos citados por People, se centró en la decisión de ambos de priorizar sus carreras. Desde entonces, Miley Cyrus ha enfocado su trabajo en proyectos musicales que exploran temas emocionales, mientras Hemsworth ha continuado su carrera en cine. La dedicatoria no ha sido comentada oficialmente por la cantante ni su equipo, manteniendo el misterio sobre su intención.

Este episodio refuerza la capacidad de Miley Cyrus para generar titulares con gestos simples. Su nuevo álbum, que combina letras introspectivas con su característico estilo pop, está posicionándose como uno de los lanzamientos más destacados de 2025.