Daniel Noboa y Shigeru Ishiba consolidan acuerdos económicos y comerciales en Tokio, Japón

El presidente Daniel Noboa sostuvo este jueves 28 de agosto en Tokio, Japón, una reunión clave con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para fortalecer y ampliar los lazos comerciales entre ambos países. Ambas autoridades destacaron la importancia de impulsar una hoja de ruta conjunta en áreas como economía, tecnología, seguridad, comercio e inversión estratégica.

Durante la ceremonia en el Kantei, sede del Gobierno japonés, Noboa fue recibido con honores militares y posteriormente compartió un encuentro bilateral. La Presidencia de Ecuador subrayó que el acercamiento consolidó la apertura internacional y la dinamización de oportunidades de desarrollo entre Ecuador y Japón.

Cooperación en comercio e inversión

En la reunión, Daniel Noboa e Ishiba conversaron sobre la atracción de inversiones japonesas hacia Ecuador y la creación de empleo en sectores clave de la economía. El primer ministro nipón señaló en la red X que también discutieron mecanismos de cooperación en seguridad pública y en prevención de desastres naturales.

Tras la cumbre, Shigeru Ishiba ofreció un almuerzo oficial al presidente ecuatoriano, donde continuaron las conversaciones en un ambiente de mayor cercanía política. Este gesto diplomático reforzó el interés de ambos países por mantener un diálogo constante en beneficio de sus ciudadanos y sus economías.

Daniel Noboa impulsa agenda económica en Japón

Durante su visita a Japón, Daniel Noboa lideró un foro de inversiones en Tokio, en el que empresas como Suzuki anunciaron donaciones y nuevos proyectos para Ecuador. El mandatario también mantuvo reuniones con directivos de la patronal nipona Keidanren, donde resaltó las ventajas de Ecuador como socio estratégico.

Además, el presidente ecuatoriano compartió un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Japón, donde expuso la importancia de la diplomacia ciudadana. La visita forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar mercados y diversificar las alianzas comerciales en Asia y el Pacífico.

Agenda en Asia continuará en Vietnam

Noboa tiene previsto viajar a Vietnam el próximo sábado, donde sostendrá nuevas reuniones enfocadas en comercio, inversión y cooperación internacional. En Tokio, el mandatario también participará en una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, reforzando vínculos culturales.

La gira presidencial por Asia refleja el interés de Ecuador en consolidar su papel en el escenario global y abrir nuevas oportunidades de integración. Con estos encuentros, Noboa busca garantizar un futuro de mayor crecimiento económico y estabilidad diplomática para el país.