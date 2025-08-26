Daniel Noboa impulsa tratado comercial con Japón y ofrece a Ecuador como socio estratégico

El presidente Daniel Noboa inició su visita oficial a Japón reuniéndose con empresarios y representantes de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren). En la cita, destacó las múltiples oportunidades de negocios Ecuador Japón y subrayó: “Buscamos no solo ser un proveedor importante para el mercado japonés, sino también ser un buen cliente”. La reunión evidenció la intención de avanzar hacia un futuro acuerdo comercial Ecuador Japón.

Noboa valoró el rol fundamental de esta organización y afirmó que “todo acuerdo comercial será beneficioso para las dos vías”. Los empresarios japoneses reafirmaron su apoyo para la posible firma de un tratado comercial que fortalezca los vínculos entre ambos países.

Daniel Noboa: recuperación económica y oportunidades en comercio con Japón

El mandatario recordó que al asumir su mandato en 2023, Ecuador enfrentaba una economía frágil. “Desde entonces hemos tomado medidas para revertir esto”, comentó Noboa durante su presentación ante los empresarios japoneses.

Además, resaltó que “estos indicadores, además de la reducción del riesgo país, son un síntoma de confianza para favorecer las inversiones extranjeras”, lo que convierte a Ecuador en “un competidor sostenible” en el mercado global. Estas cifras resultan clave para avanzar en negociaciones como el acuerdo comercial Ecuador Japón.

El papel estratégico de Keidanren en la negociación bilateral

Keidanren, la principal Federación Empresarial de Japón, actúa como puente entre el sector privado y el Gobierno nipón para promover políticas de desarrollo sostenible. Fujimoto Masayoshi, presidente del Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, afirmó: “En Keidanren estamos dispuestos a apoyar, de manera constructiva, el inicio de las negociaciones entre ambos Gobiernos”. Este respaldo se configura como un gran incentivo para concretar las alianzas comerciales entre ambos países.

Sectores prioritarios para inversión japonesa en Ecuador

Por otro lado, Daniel Noboa también destacó que Ecuador ofrece “un sinnúmero de oportunidades para que el empresariado japonés invierta”. Presentó al país como un hub logístico clave que lidera el mercado atunero a nivel mundial. También mencionó la intención de ampliar la infraestructura energética y avanzar en acuerdos como el de cielos abiertos, que “fortalecerán la balanza comercial y la cooperación con Japón”.

Empresarios japoneses expresaron interés en sectores estratégicos. En salud, la empresa Salog S.A. compartió su experiencia en la distribución de fármacos, modelo que podría replicarse en Ecuador. Industrias energéticas, mineras, alimentarias, así como proyectos de tecnología digital para seguridad, también captan la atención bajo el marco del acuerdo comercial Ecuador Japón.

Próximos pasos diplomáticos y comerciales con Japón

El presidente Daniel Noboa tiene agendadas reuniones con autoridades japonesas para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Sobre este proceso destacó que “la clave es que las compañías japonesas se conviertan en la contraparte estratégica de Ecuador”. Este enfoque consolidará el camino hacia un acuerdo comercial Ecuador Japón que genere beneficios para ambos países.