Daniel Noboa impulsa exportaciones e inversión extranjera en su gira por Argentina

El presidente Daniel Noboa inició este miércoles 20 de agosto del 2025 una intensiva agenda oficial en Argentina, comenzando con importantes encuentros empresariales. Durante las reuniones, el mandatario presentó la oferta exportable de Ecuador y resaltó las ventajas competitivas que ofrece el país para la inversión extranjera.

Noboa señaló que su gobierno promueve el crecimiento productivo impulsando los pilares de sostenibilidad, sustentabilidad y rentabilidad. Este modelo apunta a atender las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Además, hizo énfasis en las medidas adoptadas en seguridad y economía, que generan confianza y estabilidad en el entorno productivo.

Fortalecimiento de relaciones económicas y Mercosur

Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, remarcó la importancia de fortalecer el acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur), un bloque fundamental para la integración económica regional. Ecuador trabaja para consolidar relaciones que impulsen la cooperación y el comercio dentro de esta alianza estratégica.

Entre 2023 y 2024, Ecuador captó $18,6 millones en inversión extranjera directa (IED) desde Argentina, concentrada en sectores clave como minas y canteras (83%) y servicios empresariales (16%). Esta tendencia demuestra el interés creciente por diversificar las fuentes de inversión y aprovechar el potencial productivo nacional.

Condiciones atractivas para inversión extranjera

El ministro Jaramillo también subrayó que Ecuador ofrece condiciones contractuales atractivas para nuevas inversiones, incluyendo los Acuerdos de Protección a la Inversión. Estos acuerdos estabilizan incentivos tributarios y facilitan el acceso a mecanismos de arbitraje nacional e internacional para inversiones superiores a $1 millón. Este soporte fortalece la confianza del inversor en proyectos a mediano y largo plazo.

Además, destacó la calidad y variedad de la oferta exportable ecuatoriana, que incluye productos como pitahaya, aguacate, maracuyá y camarones. El sector camaronero tiene la expectativa de alcanzar $8.000 millones en exportaciones durante este año, reflejando la fortaleza de Ecuador en mercados internacionales.

Daniel Noboa: reacción positiva del sector privado argentino

Por su parte, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, valoró la visita de Daniel Noboa y su equipo. Según Grinman, «Ecuador se percibe ahora desde Argentina como un país con gran potencial», sostuvo.