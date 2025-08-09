Daniel Noboa designa a Cynthia Gellibert como su delegada ante el directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este viernes 8 de agosto un decreto mediante el cual designa a Cynthia Natalie Gellibert Mora como su delegada ante el directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. Esta entidad es responsable de administrar los fondos que respaldan la estabilidad financiera del sistema bancario nacional.

Cynthia Gellibert Mora se desempeña actualmente como secretaria de la Administración Pública y Gabinete. En ese rol, lidera el proceso de fusión de seis ministerios y seis secretarías con otras carteras estatales. Esta reestructuración forma parte del plan de eficiencia administrativa impulsado por el Gobierno.

En el cumplimiento del plan de eficiencia, en días anteriores, se desvincularon del sector público 5 mil servidores. La terminación de sus contratos se dio de manera intempestiva por parte del Gobierno. Esta situación generó posturas a favor y en contra.

Daniel Noboa asegura una designación estratégica para la Corporación del Seguro de Depósitos

Gellibert ha señalado que este plan no afectará los servicios públicos, garantizando la continuidad de las prestaciones para la ciudadanía. La fusión busca reducir duplicidades y optimizar recursos, sin limitar las responsabilidades de las entidades involucradas.

La delegación de Cynthia Gellibert evidenciaría la confianza de Daniel Noboa en su capacidad para representar al Estado en organismos clave. La designación sustituye a una anterior y tiene vigencia inmediata tras su publicación.

Gellibert cumple con dos funciones en el Gobierno de Noboa

Según el Gobierno, esta estrategia contribuye a fortalecer la administración pública y a mejorar la supervisión de los fondos que respaldan la seguridad económica nacional. Gellibert continuará simultáneamente con sus funciones en Secretaría de Administración Pública, coordinando los cambios estructurales en el Ejecutivo.

Con esta medida, el presidente Noboa enfatiza la importancia de contar con profesionales con experiencia en puestos estratégicos. La Corporación del Seguro de Depósitos mantendrá su responsabilidad de velar por la estabilidad del sistema financiero.