Critican a la influencer Carolina Plaza por no conocer a ‘Felipito’ de ‘Mis adorables entenados’

La creadora de contenido Carolina Plaza fue criticada en redes sociales tras desconocer a ‘Felipito’, personaje de la serie ‘Mis Adorables Entenados’ interpretado por el actor Oswaldo Segura.

Los dichos de Carito, como es conocida la influencer, se dieron durante una dinámica en el pódcast ‘Sí Somos’ y fueron catalogados como una falta de respeto al contener insultos. Además que evidenció un vacío generacional en la cultura popular ecuatoriana.

La polémica reacción de Carolina Plaza

Durante una emisión del pódcast ‘Sí Somos’, Carolina Plaza participó en el “juego del papelito”, en el que debía dar pistas para que los demás invitados y conductores del espacio adivinaran un personaje. En ese momento, a la guayaquileña le tocó describir al popular personaje la televisión ecuatoriana de antaño. “Tiene nombre del príncipe de La Bella Durmiente”, dijo entre risas. Sin embargo, nadie logró adivinar y soltó: “¿Quién ch… es Felipito de Los Entenados?”

El episodio contó con las actrices Maribel Solines, Ruth Coello y Prisca Bustamante, quienes participaron en la icónica serie de los 90. “Te van a funar en redes”, advirtió Solines. Mientras Adrián Avilés, hijo de Prisca y presentador del pódcast comentó: “A la man que creció viendo TV cable y nunca televisión abierta”.

Le llovieron las críticas

Tras la viralización del clip en redes sociales, internautas compartieron memes y críticas, destacando la relevancia cultural de la serie. Además, cuestionaron el vocabulario de la influencer a la hora de referirse a Oswaldo Segura, quien no estaba presente en su show de Youtube.

Ante la polémica, Carito Plaza dijo a Extra que su comentario no fue con mala intención. “Jamás quise faltar el respeto. Ya me quedó clarísimo quién es Felipito y que lo interpretaba Oswaldo Segura”, afirmó. Añadió que recibe constantes etiquetas en videos de la serie, lo que la llevó a informarse sobre su impacto.

Oswaldo Segura respondió con humor a Carolina Plaza

Segura, quien dio vida a Felipito, respondió al incidente con su humor característico. «Dios míos (…) No conocen a Felipito, entonces no están en nada», dijo en un video interpretando al «primer aniñado del Ecuador», como es catalogado su personaje en redes. «A mí todos los aniñados me conocen, entonces quiere decir que ustedes no son aniñados», agregó en su clip.

‘Mis Adorables Entenados’, emitida por Ecuavisa entre 1989 y 1991, es considerada una de las series más emblemáticas de la televisión ecuatoriana, con un elenco que incluye a Andrés Garzón, Héctor Garzón, Amparo Guillén y Sandra Pareja. Mientras que el personaje de ‘Felipito’, conocido por su estilo aniñado y frases como “¡Por favor, qué dirán mis amigos!”, marcó a generaciones.

Esta controversia resalta el impacto cultural de la serie y el contraste generacional en el consumo de medios. Cabe destacar que además de Carolina Plaza y Adrián Avilés, la manabita Gigi Mieles también es parte del elenco de ‘Sí somos’.