¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Como Adonis Alberto Casanova Chonillo, de 27 años, fue identificado el chambero asesinado por sicarios, este viernes 8 de agosto de 2025 aproximadamente a las 14h30 en Portoviejo, Manabí, por motivos desconocidos.

El sol abrasador iluminaba la calle Medardo Cevallos de Portoviejo, donde Adonis Alberto Casanova Chonillo, un chambero de 27 años conocido de cariño como Culebra, iba sentado en un triciclo cargado de reciclaje. De pronto, el rugido de una motocicleta irrumpió en la calma. Dos desconocidos, lo interceptaron y dispararon sin piedad. Las balas perforaron la cabeza de Casanova, quien cayó sin vida sobre los desechos que recolectó con esfuerzo.

El conductor del triciclo, un compañero de Casanova, huyó despavorido, pero los proyectiles lo alcanzaron, hiriéndolo. Tambaleante, llegó al Hospital de Especialidades de Portoviejo (HEP), donde pidió ayuda antes de colapsar. Los sicarios, consumado el crimen, aceleraron y desaparecieron sin dejar rastro.

Los transeúntes, paralizados por el estallido de los disparos, rodearon el cuerpo de Casanova, que yacía inmóvil en el triciclo, con sangre tiñendo el metal. Algunos intentaron ayudarlo, pero confirmaron su muerte al instante.

Investigan ataque de sicarios que le quitó la vida a chambero

El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, justo después del HEP y antes de llegar a la toma de agua de Loma Blanca, en la ciudadela Pompilio Galarza, ingreso a la ciudadela El Florón. Los oficiales acordonaron la escena, mientras testigos relataban el ataque relámpago.

La Fiscalía de Manabí convocó a la Unidad de Criminalística y la Dinased, que recolectaron casquillos de bala y huellas en el triciclo. Los agentes buscaron cámaras privadas y entrevistaron a los presentes para reconstruir los hechos.

Familiares de Casanova llegaron al lugar, desgarrados por el dolor. Sus gritos resonaron mientras abrazaban el triciclo, ahora un símbolo de luto. Culebra, descrito como un trabajador incansable, dejó un vacío en su comunidad. La Fiscalía autorizó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para la autopsia. Los investigadores iniciaron una pesquisa para identificar a los sicarios y esclarecer el móvil del crimen, que conmocionó a Portoviejo.

La Policía Nacional interrogó al conductor herido, quien permanece bajo cuidado médico. Los agentes exploraron si Casanova tuvo vínculos con actividades ilícitas, aunque no confirmaron antecedentes penales. La Dinased revisó patrones de ataques similares en Manabí, donde sicarios en motos ejecutaron crímenes rápidos.

Buscan a los criminales de chambero

La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los agentes enviaron los casquillos al laboratorio de balística para identificar el arma. Los investigadores pidieron a los ciudadanos reportar pistas al 1800-DELITO.

El asesinato de Adonis Casanova en Portoviejo enlutó a Manabí y expuso la violencia en sus calles. La Policía Nacional busca a los responsables del hecho, mientras la comunidad clamó por seguridad.

Portoviejo enfrentó 207 homicidios violentos entre enero y el 8 de agosto de 2025, según cifras de la Policía. Las motocicletas, usadas por sicarios, facilitaron crímenes en zonas urbanas, según reportes policiales. La comunidad de Portoviejo expresó temor por la inseguridad, reclamando más controles en sectores como Pompilio Galarza y El Florón, de alto tráfico y poca vigilancia. (22)