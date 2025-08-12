Corinthians enfrenta sanción de FIFA por deuda de Félix Torres

Corinthians fue sancionado por la FIFA con un transfer ban este 12 de agosto de 2025 en São Paulo, Brasil, por no pagar una deuda de 6’145,000 dólares a Santos Laguna (México) por el traspaso del defensor ecuatoriano Félix Torres, impidiéndole registrar nuevos jugadores durante tres ventanas de transferencias.

La sanción, confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), obligaba al Corinthians a saldar la deuda antes del 11 de agosto de 2025 para evitar la prohibición de fichar jugadores. La deuda proviene de la transferencia de Félix Torres en enero de 2024, cuando el club adquirió el 80% de los derechos económicos del defensor por 6,5 millones de dólares, pagando únicamente una entrada de 2 millones de dólares.

Santos Laguna reclama pago

El Santos Laguna reclamó el pago de las cinco cuotas restantes, que vencían entre mayo de 2024 y enero de 2026. La FIFA ordenó al Corinthians pagar 4,5 millones de dólares pendientes, una multa de 675,000 dólares, intereses del 18% anual desde mayo de 2024 y 30,000 dólares adicionales por costos legales, totalizando 6’145,000 dólares. El club recurrió al TAS, pero la apelación fue rechazada, ratificando la sanción.

Corinthians el 3 de febrero de 2025, detalló que el contrato estipulaba pagos en cuotas, pero reconoció el atraso en el segundo pago. “El Corinthians presentó un recurso ante el TAS, buscando suspender la acusación. El caso sigue en análisis”, afirmó el club. Sin embargo, tras la decisión del TAS, la sanción entró en vigor el 12 de agosto de 2025.

Crisis financiera del Corinthians

El club atraviesa una situación financiera delicada, con una deuda de 340 millones de dólares, según el balance de septiembre de 2024. Además de la deuda por Torres, el Corinthians enfrenta otro proceso en el TAS por el traspaso de Rodrigo Garro con Talleres (Argentina), que reclama $3,6 millones más una indemnización de 722,400 dólares. También hay una disputa por la rescisión del contrato de Matías Rojas, lo que podría derivar en nuevas sanciones.

La directiva del Corinthians intentó anticipar 10,5 millones de dólares de la Liga Forte União (LFU) para cubrir la deuda, pero no logró concretar el pago antes del plazo. La sanción impide al club registrar refuerzos en las próximas tres ventanas de transferencias, afectando los planes de Dorival Júnior, quien solicitó cuatro refuerzos para la temporada.

El rol de Félix Torres

Félix Torres, de 28 años, llegó al Corinthians desde el Santos Laguna en enero de 2024 y ha disputado 77 partidos, consolidándose como un titular clave bajo la dirección de Ramón Díaz. Sin embargo, en las últimas semanas, el defensor ecuatoriano perdió protagonismo y es suplente, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en el club.

Impacto en el mercado de transferencias

La sanción de la FIFA, conocida como transfer ban, afecta al Corinthians en un momento crítico, ya que la ventana de transferencias de julio-agosto de 2025 está abierta. La prohibición, que se extenderá hasta julio de 2026 si no se paga la deuda, limita la planificación deportiva del club. El Corinthians en la Copa do Brasil derrotó 0-2 a Palmeiras, y en el Brasileirao perdió 2-1 ante Juventude.