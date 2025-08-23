CONMEBOL confirma cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

La CONMEBOL oficializó este viernes 22 de agosto de 2025 los emparejamientos y el calendario de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, definiendo cuatro duelos clave para determinar los semifinalistas, con Independiente del Valle como único representante ecuatoriano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) dio a conocer el calendario oficial de los cuartos de final. Los partidos, que se disputarán en formato de ida y vuelta, se jugarán entre el 16 y 25 de septiembre, con cuatro enfrentamientos que definirán a los semifinalistas.

Independiente del Valle, único equipo ecuatoriano en esta fase, enfrentará a Once Caldas, mientras que Alianza Lima, con los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor, espera la resolución de la CONMEBOL sobre el duelo pendiente entre Independiente (Argentina) y Universidad de Chile.

Los cruces de cuartos de final

Los emparejamientos confirmados son: Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil), con el partido de ida el 16 de septiembre a las 19h30 en el Estadio Ciudad de Lanús, y la vuelta el 23 de septiembre a las 19h30 en el Maracaná, Río de Janeiro.

Bolívar (Bolivia) se medirá a Atlético Mineiro (Brasil), donde milita el ecuatoriano Alan Franco, el 17 de septiembre a las 17h00 en el Estadio Hernando Siles, La Paz, y la vuelta el 24 de septiembre a las 17h00 en el Mineirão, Belo Horizonte.

Independiente del Valle enfrentará a Once Caldas (Colombia) el 17 de septiembre a las 19h30 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, y la vuelta será el 24 de septiembre a las 19h30 en el Estadio Palogrande, Manizales.

Por su parte, Alianza Lima (Perú) espera al ganador de la llave entre Independiente (Argentina) y Universidad de Chile, cuya resolución está pendiente tras la suspensión del partido de vuelta por incidentes en el Estadio Libertadores de América el 21 de agosto. El duelo de ida será el 18 de septiembre a las 19h30 en el Estadio Alejandro Villanueva, Lima, y la vuelta el 25 de septiembre en sede por definir.

Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025, en su 24° edición, comenzó el 4 de marzo y culminará el 22 de noviembre con la final en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El torneo cuenta con 44 equipos de las 10 asociaciones de CONMEBOL, y el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2026 y disputará la Recopa Sudamericana 2026. Racing Club (Argentina), campeón defensor, no participa en esta edición tras clasificar a la Copa Libertadores 2025. Según CONMEBOL, los cuartos de final se rigen por un formato de eliminación directa, con penales en caso de empate en el global, sin prórroga.

Escenario competitivo y pendientes

La llave entre Independiente y Universidad de Chile permanece sin resolución tras la suspensión del partido de vuelta en el 47’, con el marcador 1-1, debido a disturbios de los hinchas chilenos. La CONMEBOL remitió el caso a su Comisión Disciplinaria, y el fallo determinará el rival de Alianza Lima. Una sanción podría eliminar a ambos equipos, beneficiando al club peruano.

Próximos pasos de la Sudamericana

Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 al 16 de octubre (ida) y el 21 al 23 de octubre (vuelta). La Copa Sudamericana 2025 promete emociones intensas, con equipos tradicionales como Fluminense, Atlético Mineiro, y Lanús compitiendo junto a clubes en ascenso como Independiente del Valle y Bolívar.