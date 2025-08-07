Concejo Municipal de Guayaquil aprueba inversión de USD 25,2 millones y nuevos convenios sociales

El Concejo Municipal de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Alvarez, aprobó este martes una inversión de USD 25,2 millones en bonos del Estado y la ejecución de tres proyectos sociales, durante la sesión ordinaria desarrollada en el Palacio Municipal, con el objetivo de optimizar la administración pública y beneficiar a comunidades locales.

Inversión en bonos del Estado en Guayaquil

La resolución financiera autoriza al Municipio a destinar USD 25,2 millones a la compra de bonos del Estado. Según explicó la concejala Emily Vera, la medida representa una inversión de bajo riesgo y con intereses competitivos.

Vera detalló que esta operación permitirá “incorporar activos de alta liquidez y solvencia al portafolio del GAD municipal, considerarlos como alternativa para atender compromisos municipales como el pago de proveedores, entidades adscritas y monetizarlos a través del mercado de valores generando ingresos financieros”.

La medida busca fortalecer las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal y asegurar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones y el financiamiento de nuevos proyectos.

Convenios para proyectos sociales en Guayaquil

El Concejo también aprobó tres convenios en el ámbito social. El primero, con la Fundación Amiguitos del Océano, financia el proyecto “Sensibilización ambiental para comunidades costeras ‘Amigos del Estero y del Océano’” que se implementará en Puerto Hondo y Batallón del Suburbio.

Este programa incluye la creación de EcoClubes infantiles, talleres participativos y jornadas de sensibilización marina-costera. Su propósito es fortalecer la gobernanza local en la conservación de manglares y cuerpos de agua, involucrando a niños, jóvenes y líderes comunitarios.

El segundo convenio respalda el taller “Activa tu Defensa: Taller de Autoprotección para Mujeres Adolescentes”, dirigido por Camila Andrade Menéndez. Este proyecto ofrecerá herramientas prácticas de autoprotección a jóvenes de entre 13 y 18 años, buscando reducir riesgos y fortalecer la seguridad personal.

Extensión de convenio con Fuerzas Armadas

El tercer acuerdo fue la aprobación de una adenda al convenio tripartito entre el Municipio, Segura EP y el Ministerio de Defensa, que amplía hasta febrero de 2026 el plazo para la construcción y entrega de instalaciones a las Fuerzas Armadas.

Este proyecto contempla infraestructura estratégica para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa en áreas designadas de la ciudad.

Cambios en representantes de entidades adscritas

Durante la sesión, el Concejo aprobó la renovación de delegados en entidades municipales y fundaciones. Isabella Altuve reemplaza a Josué Dumani Ramírez en el directorio de Segura EP; Gabriela Beltrán Merchán asumió en la Autoridad Aeroportuaria en lugar de Oliver Dumani Ramírez; y Raúl Japón González sustituye a Felipe Cabezas-Klaere en la Fundación Siglo XXI.

Asimismo, David Norero Calvo fue designado como nuevo secretario del Concejo Municipal.

Reconocimiento a Miss Universe Ecuador 2025

En el cierre de la sesión, el cuerpo edilicio nombró a Nadia Mejía Eicher, Miss Universe Ecuador 2025, como Embajadora Ad Honorem de Guayaquil. Según la resolución, representará a la mujer ecuatoriana en el certamen internacional Miss Universo 2025, considerado el más relevante en su categoría a nivel mundial.

Este reconocimiento, impulsado por la concejala Soledad Diab, se otorga a figuras que promueven la proyección cultural y turística de la ciudad en escenarios internacionales.