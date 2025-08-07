Cómo hacer pescado desmenuzado: ingredientes, preparación y recomendaciones

El desmenuzado de pescado es una receta popular en la gastronomía ecuatoriana, especialmente en las zonas costeras, donde se aprovechan filetes cocidos o fritos para elaborar un plato versátil que puede servirse en desayunos, almuerzos o cenas. Su preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y permite dar un segundo uso a pescados ya cocinados, evitando el desperdicio de alimentos.

Ingredientes para 4 porciones

Para elaborar un desmenuzado de pescado tradicional, se necesitan:

500 g de pescado cocido o frito , desmenuzado (opciones recomendadas: dorado, albacora, corvina o merluza)

1 cebolla colorada picada finamente

1 tomate riñón maduro, cortado en cubos pequeños

1 diente de ajo triturado

1 pimiento verde o rojo picado (opcional)

2 cucharadas de aceite vegetal o con achiote

Sal, comino y pimienta al gusto

Cilantro o perejil fresco para decorar

Estos ingredientes pueden adaptarse según la disponibilidad y preferencias del cocinero, sin perder la esencia del plato.

Preparación paso a paso

Preparar el refrito: En una sartén amplia, calentar el aceite a fuego medio y sofreír la cebolla, el ajo y el tomate (y pimiento si se desea) durante 5 minutos. Incorporar el pescado: Añadir el pescado previamente desmenuzado, removiendo suavemente para evitar que se deshaga en exceso. Condimentar: Sazonar con sal, comino y pimienta al gusto. Cocinar por 5 a 7 minutos para que el pescado absorba los sabores del refrito. Servir: Decorar con cilantro o perejil picado y acompañar con arroz blanco, yuca cocida, patacones o pan, según la ocasión.

El resultado es un plato de textura suave, con un equilibrio entre el sabor del pescado y los vegetales.

Otras opciones de desmenuzado de pescado

El desmenuzado de pescado forma parte de la tradición culinaria de provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena, donde el pescado es protagonista de muchas preparaciones. En comunidades costeras, esta receta es común en desayunos acompañada de café y pan, mientras que en almuerzos se sirve con arroz y ensalada.

Existen variaciones como:

Con huevo: Incorporar huevos batidos al final de la cocción para una textura más cremosa.

Incorporar huevos batidos al final de la cocción para una textura más cremosa. Con verde: Añadir plátano verde cocido y majado, logrando un plato más consistente.

Añadir plátano verde cocido y majado, logrando un plato más consistente. Con ají criollo: Darle un toque picante característico de la costa ecuatoriana.

En zonas pesqueras, este plato se elabora con pescado fresco del día, mientras que en áreas urbanas se aprovecha pescado congelado o de preparaciones anteriores.

Beneficios nutricionales

El pescado es una fuente importante de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y minerales como fósforo, magnesio y selenio. Estos nutrientes contribuyen a la salud cardiovascular, el desarrollo cerebral y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

El desmenuzado de pescado, además de ser nutritivo, es una opción económica y rápida, ideal para familias que buscan mantener una alimentación saludable sin complicaciones en la cocina.

Consejos para un mejor resultado

Escoger pescados de carne firme para evitar que se deshagan en exceso al cocinar.

Retirar cuidadosamente las espinas antes de desmenuzar.

Si se usa pescado frito, drenar el exceso de aceite antes de incorporarlo al refrito.

Ajustar el nivel de condimentos según el gusto personal, cuidando de no saturar el sabor natural del pescado.

Esta receta es también una alternativa sostenible, ya que permite aprovechar al máximo el pescado disponible y reducir el desperdicio de alimentos en el hogar.