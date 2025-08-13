¿Cómo comprar pasajes más baratos tras el alza del combustible aéreo en Manta?

Tras la eliminación del subsidio al combustible Jet A‑1 en aeropuertos como Manta y Cuenca, los precios de los pasajes aéreos podrían subir entre un 15 % y un 50 %. Aunque aún no se han anunciado ajustes oficiales, los pasajeros pueden aplicar estrategias como comprar con anticipación, ser flexibles con las fechas y buscar promociones para mitigar el impacto del alza.

✈️ ¿Qué pueden hacer los pasajeros?

El precio del pasaje aéreo desde aeropuertos como Manta o Cuenca podría incrementarse notablemente. Esto se debe a la eliminación del subsidio del 40 % al Jet A‑1, el principal combustible para aviones, que hasta ahora permitía a las aerolíneas reducir sus costos operativos en estas rutas.

Aunque las aerolíneas —como Copa Airlines— no han anunciado oficialmente aumentos en sus tarifas, se estima que los precios podrían subir entre 15 % y 50 %, según variables como la fecha de vuelo, la anticipación en la compra y la ruta seleccionada.

💡 Recomendaciones para conseguir mejores precios en Manta

✅ Compra con anticipación

Adquirir pasajes con al menos 2 o 3 meses de antelación sigue siendo la forma más eficaz de acceder a tarifas más económicas.

📌 Por ejemplo, vuelos Manta–Panamá en Copa Airlines se pueden encontrar desde USD 349 en fechas específicas de noviembre de 2025, frente a más de USD 470 para fechas más próximas o con menos disponibilidad.

✅ Sé flexible con las fechas

Utiliza plataformas como Despegar, Skyscanner o Google Flights para comparar precios y encontrar los días más económicos. En general, volar martes o miércoles suele ser más barato que hacerlo en fin de semana.

📌 Las fechas del 17 al 24 de noviembre ofrecen mejores precios que semanas anteriores.

✅ Busca promociones o códigos de descuento

Suscríbete a los boletines de aerolíneas como Copa, Avianca o LATAM. Las promociones de temporada o campañas relámpago pueden ayudarte a reducir el costo del pasaje, especialmente si las aerolíneas buscan mantener la competitividad frente al alza del combustible.

✅ Revisa la política de tarifas

Las tarifas más económicas suelen ser no reembolsables y no incluyen equipaje. Evalúa si te conviene una tarifa básica, según tus necesidades.

📌 También puedes ahorrar viajando solo con equipaje de mano.

🛫 ¿Por qué aumentan los precios?

Antes, ciudades como Cuenca y Manta estaban parcialmente exentas del pago total del Jet A‑1 gracias a un subsidio estatal. Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 83, este beneficio fue eliminado, lo que ha incrementado los costos operativos de las aerolíneas en estos aeropuertos.

Aunque Quito y Guayaquil ya operaban sin subsidio, las rutas que se conectan con Manta o Cuenca podrían ver un aumento indirecto por efecto cadena.

📊 ¿Qué puedes esperar?

Incremento gradual de tarifas: Las aerolíneas aún evalúan cómo trasladar el alza a los pasajeros.

Las aerolíneas aún evalúan cómo trasladar el alza a los pasajeros. Más competencia en ciertas rutas: Si más aerolíneas operan desde Manta o Cuenca, es posible que los precios se mantengan competitivos en el corto plazo.

Si más aerolíneas operan desde Manta o Cuenca, es posible que los precios se mantengan competitivos en el corto plazo. Desde el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, en Manta, Ecuador, operan vuelos directos a Quito y a la Ciudad de Panamá.

📍 Conclusión

El fin del subsidio al Jet A‑1 representa un aumento directo en el costo de volar desde ciudades como Manta o Cuenca. Sin embargo, con una buena planificación, flexibilidad en las fechas y el uso de herramientas de comparación de precios, todavía es posible encontrar pasajes accesibles y evitar que el impacto en tu presupuesto sea tan fuerte.

El Gobierno busca incrementar ingresos. Carolina Jaramillo, vocera del Ejecutivo, informó que con la eliminación del beneficio, el Estado tendrá un ingreso adicional de USD 52 millones al año.