¿Cómo Celebró Blake Lively la Derrota de Justin Baldoni en la Corte?

La actriz Blake Lively, de 37 años, conocida por Gossip Girl, celebró la desestimación de la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni. Este 9 de junio de 2025, su mensaje en redes inspira a miles.

Blake Lively está en el centro de la escena tras un fallo judicial que marcó un hito en su batalla legal contra Justin Baldoni, su coprotagonista en ‘Rompiendo el círculo’. El juez Lewis J. Liman, en Nueva York, desestimó la demanda de 400 millones de dólares que Baldoni presentó por difamación, argumentando que las acusaciones de Lively, relacionadas con acoso sexual durante el rodaje, estaban protegidas por privilegios legales. “Es una victoria total y una reivindicación completa”, declararon sus abogados a Variety.

Horas después del fallo, Lively brilló en un evento de Chanel en el Tribeca Film Festival, luciendo un vestido blanco de crochet y una sonrisa radiante. “Se la veía feliz, liberada”, comentó un asistente a Us Weekly.

Un mensaje de fuerza

Lively rompió su silencio con una emotiva historia en Instagram, donde reafirmó su compromiso con los derechos de las mujeres. “Me uní a 19 organizaciones para defender el derecho de las mujeres a hablar por su seguridad. Como tantas, he sentido el dolor de una demanda en represalia, pero nunca dejaré de luchar”, escribió. También compartió enlaces a organizaciones como National Network to End Domestic Violence, destacando que “muchas no tienen recursos para defenderse”.

El trasfondo del conflicto

La disputa comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció a Baldoni por acoso sexual y una campaña de desprestigio tras sus quejas en el set de Rompiendo el círculo. Baldoni respondió con una contrademanda por difamación, involucrando también a Ryan Reynolds, esposo de Lively, y a The New York Times. El juez desestimó los cargos, señalando que Baldoni no probó malicia en las declaraciones de Lively.

Los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, calificaron la demanda de Baldoni como “una farsa” y ahora buscan daños punitivos y costos legales. El juicio por la denuncia original de Lively contra Baldoni está programado para marzo de 2026.

Blake Lively no se dejó intimidar

La aparición de Lively en el evento de Chanel, apenas horas después del fallo, mostró su resiliencia. Acompañada de una amiga, posó con confianza, dejando claro que no se dejará intimidar. Su equipo legal también celebró la desestimación de una demanda paralela de 250 millones de dólares contra The New York Times, reforzando la protección al periodismo honesto.

La historia de Lively recuerda a otras figuras como Angelina Jolie, que han usado su plataforma para abogar por causas mayores. Con el apoyo de Reynolds y sus fans, Blake sigue adelante, demostrando que su voz no será silenciada.