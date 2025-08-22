COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Negocios
Economía

Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas

Planificar el ahorro anual destinado a vacaciones permite viajar sin afectar el presupuesto familiar ni generar deudas, según expertos en economía personal.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

Ahorrar dinero con anticipación para financiar las vacaciones es una práctica que cada vez más familias y trabajadores adoptan para evitar endeudamientos. Según el economista Ricardo Menéndez, el 35% de los hogares  destina parte de sus ingresos a actividades de ocio y viajes, lo que refleja la importancia de una planificación financiera adecuada.

Señala que organizar un plan de ahorro anual para vacaciones permite disfrutar de viajes sin comprometer el presupuesto familiar ni depender de créditos de consumo. «La estrategia consiste en destinar un porcentaje fijo de los ingresos mensuales a un fondo exclusivo, que se acumula hasta cubrir los gastos proyectados», manifiesta.

Presupuesto y planificación anticipada

El primer paso para ahorrar con éxito consiste en elaborar un presupuesto realista. Este debe incluir transporte, hospedaje, alimentación, actividades turísticas y un fondo de imprevistos. Organizaciones financieras recomiendan destinar entre el 5% y el 10% del ingreso mensual a este objetivo.

La planificación anticipada también permite aprovechar promociones en vuelos y hospedajes. Reservar con seis meses de antelación puede reducir los costos de boletos aéreos hasta en un 30%, según datos de agencias de viaje en línea.

Herramientas de ahorro

El uso de cuentas de ahorro programado se ha convertido en una alternativa eficiente para quienes desean separar automáticamente una cantidad mensual destinada a vacaciones. Estas cuentas, ofrecidas por bancos y cooperativas, impiden retirar fondos antes de una fecha determinada, lo que ayuda a cumplir la meta.

Otra opción son las aplicaciones de finanzas personales, que permiten registrar gastos, fijar metas y medir avances. Estas herramientas alertan sobre consumos innecesarios y ayudan a mantener disciplina en la administración del dinero.

Evitar endeudamientos

Menéndez advierte que recurrir a préstamos personales o tarjetas de crédito para financiar vacaciones puede generar problemas financieros. Los intereses de estos productos encarecen el costo real del viaje y afectan la economía a largo plazo.

En lugar de endeudarse, recomienda ajustar temporalmente ciertos gastos del hogar, como entretenimiento o compras no prioritarias, para redirigir esos recursos al fondo vacacional. Este hábito no solo garantiza un viaje sin deudas, sino que también fortalece la estabilidad financiera familiar.

Ahorro en grupo y viajes compartidos

Para familias o grupos de amigos, establecer un ahorro conjunto facilita cubrir los gastos comunes de transporte o alojamiento. En muchos casos, esta estrategia reduce costos al aprovechar descuentos colectivos y permite distribuir responsabilidades económicas de manera equitativa.

Los viajes compartidos también ofrecen alternativas económicas, como alquiler de viviendas vacacionales, que resultan más rentables que reservar habitaciones individuales en hoteles. Esta tendencia se ha incrementado en América Latina, impulsada por plataformas digitales de hospedaje.

Educación financiera a largo plazo

El hábito de ahorrar para vacaciones se enmarca dentro de una educación financiera responsable. Al destinar recursos con anticipación, las personas desarrollan disciplina económica que puede aplicarse a otros objetivos, como la compra de vivienda, estudios o jubilación.

Entidades financieras destacan que la creación de metas claras, el control de gastos y el uso de instrumentos de ahorro generan confianza y estabilidad en las decisiones económicas.

No comprometas tu presupuesto

Las estrategias de ahorro anual para vacaciones representan una herramienta efectiva para viajar sin comprometer el presupuesto ni recurrir a créditos. Elaborar un presupuesto detallado, utilizar cuentas programadas, aprovechar promociones y mantener disciplina financiera son medidas recomendadas por expertos para cumplir con este objetivo.

De esta forma, las familias y trabajadores pueden disfrutar de sus viajes con mayor tranquilidad, manteniendo equilibrio entre ocio y estabilidad económica, en un contexto donde la planificación financiera se vuelve indispensable.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

PSG vence 1-0 a Angers con Willian Pacho como titular en la Ligue 1

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

PSG vence 1-0 a Angers con Willian Pacho como titular en la Ligue 1

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

PSG vence 1-0 a Angers con Willian Pacho como titular en la Ligue 1

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO