Comité Nacional de Salud Pública inicia operaciones para fortalecer el sistema sanitario en Ecuador

El Comité Nacional de Salud Pública realiza su primera sesión hoy, jueves 21 de agosto de 2025, en la ciudad de Quito. La reunión, convocada por el ministro de Salud, Jimmy Martin, reúne a los titulares de las diez entidades que integran este nuevo espacio de coordinación en el área sanitaria. Este encuentro marca un paso decisivo para la mejora de la gestión pública en salud.

El evento tendrá lugar en el Hospital Eugenio Espejo, donde se debatirán temas prioritarios para el sistema sanitario nacional. Entre los puntos destacan la compra y distribución de medicamentos, la logística hospitalaria, la mejora del sistema tecnológico en salud, el despliegue de un modelo provincial del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el análisis del recurso humano en la red pública.

Creación y objetivos del Comité Nacional de Salud Pública

Este Comité Nacional de Salud Pública nace tras la emisión del Decreto Ejecutivo 108 el pasado martes 19 de agosto, promulgado por el presidente Daniel Noboa. La medida apunta a optimizar la gestión de los servicios de salud, centralizando procesos clave para mejorar eficiencia y calidad.

El decreto regula siete artículos y redefine las responsabilidades del MSP, estableciendo que hospitales y otras instancias no pueden realizar contrataciones públicas. Ahora, la compra de medicamentos queda bajo el control exclusivo del Ministerio de Salud, mientras que las direcciones provinciales limitarán compras a bienes y servicios complementarios.

Funciones y estructura

Además, el Ejecutivo ordenó al MSP diseñar una logística robusta para almacenamiento, distribución y control de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. El Comité Nacional de Salud Pública tendrá la responsabilidad de supervisar el sistema sanitario. Además de lo anterior, promover reformas legales y emitir normas internas que incrementen la calidad de los servicios en todo el país.

El Comité funcionará con una presidencia y secretaría, además de contar con subcomités técnicos para acciones específicas. Sus reuniones serán mensuales y estarán supervisadas por la vicepresidenta María José Pinto, designada directamente por el presidente para garantizar el cumplimiento de los lineamientos.

Integrantes y comparativa con otros organismos

Este organismo incluye a varias instituciones clave: el Ministerio de Salud Pública, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría Nacional de Planificación. También participan como invitados permanentes la Arcsa, la Acess, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Sercop.

El Comité Nacional de Salud Pública comparte funciones similares al Consejo Nacional de Salud (Conasa), creado en 2002, cuyo objetivo es fomentar un sistema nacional de salud articulado e intersectorial. Sin embargo, el nuevo comité centraliza y fortalece los procesos administrativos y estratégicos para una gestión más efectiva.